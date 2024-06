Le Programme de développement des talents de la FIFA continue de croître en Afrique

Le Ghana a accueilli un séminaire d’échange de connaissances de la FIFA à Accra, du 17 au 21 juin 2024

Des délégués de dix fédérations africaines étaient réunis pour partager des connaissances et évoquer les enjeux régionaux

Le Programme de développement des talents de la FIFA est entré dans sa phase de mise en œuvre

Un séminaire d’échange de connaissances a eu lieu cette semaine à Accra (Ghana) dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA.

Cet événement a réuni du 17 au 21 juin dernier des représentants des associations membres des huit pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie et Zambie.

L’objectif était de permettre aux participants de partager des connaissances, d’évoquer les enjeux régionaux et d’explorer les attentes requises en matière de leadership pour accélérer le déploiement du Programme de développement des talents.

"Ce séminaire d’échange de connaissances organisé à Accra nous a permis de discuter avec les fédérations des défis et opportunités qu’elles rencontrent dans le cadre du développement du football de haut niveau. Nous avons pu leur montrer les possibilités qu’offre notre Programme de développement des talents", s’est réjoui Ulf Schott, chef du département Programmes de haute performance de la FIFA. "Il est impératif que les secrétaires généraux et les directeurs techniques puissent partager leur vision et leurs idées. Ce séminaire nous a également permis de discuter d’un sujet qui nous tient tous à cœur : le développement des académies", a-t-il ajouté.

Conformément à l’engagement à long terme de la FIFA en la matière, le Programme de développement des talents a pour vocation principale d’élever les standards des équipes nationales, féminines et masculines, dans le monde entier. Ce programme vise à aider les associations membres à exprimer leur potentiel en veillant à ce que chaque talent puisse être détecté et développé.

Le partage des connaissances est l’un des quatre piliers du programme, qui est désormais pleinement mis en œuvre.

Ces séminaires de plusieurs jours, tenus une fois par an dans chaque confédération, visent à rassembler le personnel clé des différentes associations membres en charge du développement des jeunes de haut niveau.

"Décrire l’impact du séminaire en quelques mots n’est pas facile. Chaque situation est différente, nous avons tous nos propres défis, nos méthodes de travail et notre culture, mais ces séminaires nous stimulent et nous motivent", a déclaré Augustine Owen Eguaoven, directeur technique de la Fédération Nigériane de Football. "C’est l’occasion pour moi de voir les enjeux sous différents angles, et même si la solution n’est pas de répliquer tel quel ce que les autres pays font. Nous pouvons toutefois apprendre d’eux afin d’exploiter pleinement le potentiel de notre football."

Au programme du séminaire, des débats, des séances d’information, des présentations et le partage de meilleures pratiques. Les compétences techniques, de leadership et de gestion ont été abordées à travers les cinq thèmes suivants :

Gestion et ressources

Développement des talents

Détection des talents

Programme d’encadrement des talents

Plan d’action