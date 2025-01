Programme de développement des talents de la FIFA : un événement historique à l’Académie de la FIFA à Bahreïn

La FIFA franchit une étape importante et salue le travail accompli par Bahreïn dans la formation des jeunes talents

Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, a assisté à une cérémonie en hommage aux progrès bahreïniens dans le cadre du Programme de développement des talents

La FIFA ambitionne d’ouvrir 75 académies de haut niveau d’ici fin 2027, conformément à ses objectifs stratégiques pour un football mondial

Une cérémonie historique s’est tenue à Manama, la capitale de Bahreïn, afin de célébrer les progrès effectués par l’Académie de la FIFA ouverte dans le pays par le biais du Programme de développement des talents de la FIFA.

Cet événement, auquel ont participé Son Excellence le cheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa et Arsène Wenger, respectivement président de la Fédération Bahreïnienne de Football et directeur du Développement du football mondial de la FIFA, marquait une nouvelle étape majeure pour la FIFA, qui souhaitait par ce biais saluer le travail remarquable réalisé par l’État insulaire dans la formation des jeunes talents.

Le Programme de développement des talents a été lancé en février 2022 dans le but d’aider les associations membres de la FIFA à exprimer leur potentiel ainsi qu’à repérer et accompagner chaque joueur ou joueuse de talent. Depuis, plus de 200 d’entre elles ont bénéficié des nombreuses initiatives novatrices proposées. L’objectif principal du programme, dirigé par Arsène Wenger, consiste à augmenter la compétitivité des équipes nationales féminines et masculines du monde entier afin de créer un héritage durable pour le développement à long terme des talents en maximisant les opportunités pour chaque association membre.

Pour ce faire, il est notamment prévu d’ouvrir 75 académies de haut niveau d’ici fin 2027, tel qu’énoncé dans les Objectifs stratégiques 2023-2027 de la FIFA pour un football mondial. L’instance déploie ainsi des entraîneurs de talents de par le monde afin de mettre en place des académies appliquant les meilleures pratiques en matière d’entraînement et faisant profiter les jeunes joueurs et joueuses d’environnements de haut niveau.

Evénement historique à l'Académie des Talents de la FIFA à Bahreïn 01:59

La cérémonie qui a eu lieu à l’Académie de la FIFA à Manama n’est que la première d’une longue série en 2025, puisque plus d’une vingtaine de ces structures sont déjà opérationnelles à travers la planète et qu’elles devraient, elles aussi, accueillir un événement similaire.

« Bahreïn fait partie des tout premiers participants au Programme de développement des talents de la FIFA et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Ensemble, nous célébrons les immenses progrès réalisés », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA, dans une allocution vidéo. « Nous avons également conscience que le football a un rôle important à jouer au-delà du terrain, et c’est pourquoi au sein des Académies de la FIFA, nous aurons à cœur de développer des personnalités accomplies en leur transmettant à travers le football des valeurs telles que la discipline, le travail d’équipe et le leadership, le tout dans un environnement sûr. Cela permettra non seulement aux joueurs et joueuses d’exceller sur le terrain, mais aussi de devenir des membres actifs et responsables de la société. »

Académie des Talents à Bahreïn | Gianni Infantino, Président de la FIFA 06:20

Chaque Académie de la FIFA doit promouvoir la prévention et l’éducation. En respectant les normes applicables en la matière, ces institutions offriront un environnement propice au bien-être et au développement holistique de leurs pensionnaires.

« L’objectif suprême des Académies de la FIFA est le développement des jeunes joueurs et joueuses grâce à un entraînement, une éducation et une formation de haut niveau. Nous devons les aider à exprimer tout leur potentiel pour contribuer à la croissance globale du football dans le pays concerné », a expliqué Arsène Wenger.

La FIFA entend en outre créer un écosystème footballistique durable et établir des parcours de développement structurés à long terme qui mêlent le football à l’éducation et mettent à disposition les ressources, les infrastructures et l’expertise nécessaires pour élever les standards de ce sport à travers une approche sur mesure propre à chaque association membre.