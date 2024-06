"Une énorme responsabilité" : Nadia Nadim explique pourquoi le football peut améliorer la vie des gens

L'internationale danoise a fui l'Afghanistan avec sa famille pendant son enfance

"Le football peut ouvrir des portes qui autrement resteraient fermées", déclare Nadim

Les footballeuses peuvent avoir un "impact énorme" si elles défendent des causes sociales

Nadia Nadim, ancienne réfugiée qui a fui l’Afghanistan étant enfant, devenue footballeuse internationale danoise par la suite, estime que les joueuses et les organisations telles que la FIFA peuvent promouvoir un changement social positif grâce à l’incroyable popularité de ce sport.

"Je pense que nous avons une énorme responsabilité en raison de la position que nous occupons", explique l'intéressée, qui a disputé plus de 100 matches avec le Danemark et marqué 38 buts. Pour moi, la FIFA – et le football en général – a une voix qui porte et le pouvoir immense de dire : "C'est ce que nous voulons".

S'adressant au personnel de l'instance dirigeante du football mondial lors d'une visite à son siège à Zurich, elle a expliqué que le football pouvait ouvrir des portes qui autrement resteraient fermées. "Le football peut changer les points de vue, car c’est quelque chose qui nous est proche. Tout le monde aime le sport ; tout le monde aime le football parce que c’est le sport le plus important de la planète."

La FIFA a mis en lumière le pouvoir du football de diffuser des messages positifs. Le sixième de ses objectifs stratégiques pour le cycle 2023-2027 est d'ailleurs axé sur les responsabilités sociales. "Je sais que la FIFA essaie de faire beaucoup de choses. Je sais qu'il existe de nombreuses ONG qui utilisent le sport dans le monde. A titre personnel, j’essaie de me servir du football pour ouvrir le dialogue avec les gens", ajoute la Danoise.

"Le sport permet de créer du lien. On commence à jouer et, boum, une chose en entraîne une autre", poursuit-elle "J'aime faire ça, parce que je sais quel impact cela va avoir. J'ai été de l'autre côté ! Je sais que de petites choses peuvent avoir un effet énorme."

Le sport et l’éducation peuvent émanciper, Nadim en est la preuve. Elle a grandi dans un pays où les femmes n'étaient pas autorisées à quitter la maison sans un parent de sexe masculin. Elle a perdu sa liberté sous les talibans et a ensuite vécu dans la pauvreté dans un camp de réfugiés au Danemark. Elle est ensuite devenue footballeuse professionnelle et, aujourd'hui, un médecin qualifié.

"Si vous êtes une fille dans certaines régions du monde, vous êtes comme enfermée dans une boîte très, très petite. Vous êtes très limitée dans ce que vous êtes autorisée à faire. Votre vie est toute tracée – et à 18 ou 19 ans, vous êtes mariée et là : bonne chance", a-t-elle déclaré. Mais elle se souvient que les mêmes voisins qui désapprouvaient le fait qu'elle joue au football lorsqu'elle était petite avaient changé d'avis après ses débuts au Danemark.

"Ces mêmes gens qui me disaient il y a six mois que je devrais arrêter sont venus vers moi et m'ont demandé : 'Où ma fille devrait-elle commencer à jouer ? Peux-tu l'emmener ? Elle pourrait bien devenir une joueuse internationale", se souvient-elle.

Nadim est ravie de la manière dont le football féminin s'est développé ces dernières années, avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2023 pour point culminant. "Je suis vraiment très fière d'y avoir participé et je sais que le football féminin est en train de grandir pour atteindre des sommets que nous n'avions même pas imaginés auparavant. Cela n’arrivera pas du jour au lendemain ; cela va demander beaucoup de travail", souligne-t-elle.