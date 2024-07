Première rentrée en Namibie pour Football For Schools

Le programme Football for Schools a été lancé en Namibie les 3, 4 et 5 avril

100 enfants et 43 éducateurs ont participé à l’événement

C’est le seizième pays d’Afrique à participer au programme

Le football a le vent en poupe en Namibie. Ce 28 mars, les Brave Warriors ont battu 2-1 le Cameroun en match éliminatoire pour la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2023 : un authentique exploit qui leur a permis de faire un grand bond au dernier Classement Mondial FIFA/Coca-Cola. Et il faut croire que les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le football namibien puisqu’il s’est offert, dans la foulée, un joli succès sur un tout autre terrain : l’école.

Le lancement de "Football for Schools" a effectivement été organisé en Namibie ces 3, 4 et 5 avril. Déjà implanté dans une cinquantaine de pays, ce projet vise à rendre le football plus accessible aux jeunes en incorporant des activités footballistiques au système éducatif. Soutenu par l’UNESCO, le programme entend également contribuer aux objectifs de Développement Durable des Nations Unies à travers l’autonomisation des enfants.

Cent élèves, âgés de 13 à 14 ans, ont pris part aux festivités qui se déroulaient à Windhoek, la capitale. Quarante-trois entraîneurs-éducateurs, préalablement formés pour appliquer le programme aux quatre coins du pays, étaient également présents. Au regard des sourires et de l’implication affichés par tous les participants, l'événement a été une franche réussite.

850 écoles balle au pied

C’est à la Jan Möhr Secondary School de Windhoek, l’un des collèges les plus réputés du pays, que le lancement de F4S a officiellement a eu lieu. Dans une ambiance de fête, les jeunes ont participé, balle au pied, à des ateliers ludiques sous les regards des représentants du Ministère des Sports, de la Jeunesse et des Services et du Ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture.

Mme Fatimata Sidibé, Directrice de Football for Schools était également au rendez-vous. "L’idée du Programme Football for Schools est née au Rwanda en 2018, à l’occasion d’un Conseil de la FIFA", a-t-elle rappelé. "Les membres du Conseil ainsi que le Président de la FIFA ont exprimé le vœu que tous les enfants du monde, à travers les 211 associations membres, puissent jouer au football, et qu’ils puissent le faire en apprenant et en acquérant des compétences de vie."

C’est donc ce que va expérimenter la jeunesse namibienne. Car si les 100 enfants de la Jan Möhr Secondary School étaient sous les feux des projecteurs ce mercredi, le projet est bel et bien national : plus de 850 écoles à travers tout le pays seront amenées à appliquer ce Programme Football for Schools prochainement.

"J'ai tout appris de la vie grâce au football et 80 % de mes rêves ont été réalisés grâce au ballon rond", s’est réjoui Erastus Someno, Responsable du Sport dans la province du Kavango East. "Pour ainsi dire, le football est la plus essentielle des choses les moins importantes de ma vie. Pouvoir l'associer à des compétences de vie qui permettront à nos jeunes Namibiens de devenir de meilleurs citoyens du monde est une chose merveilleuse".

Matches, entraînements, et séances pratiques ont d’ores et déjà permis d’initier ces 100 enfants à la philosophie du football, mais aussi de leur inculquer des compétences sociales et des valeurs essentielles. "J'apprécie le fait de pouvoir acquérir des compétences et jouer au football en même temps, c'est comme faire d'une pierre deux coups. Merci à la FIFA", a résumé Loushandrè Lawrence, élève. Cela tombe bien, ces moments de partage sont appelés à se propager dans les 14 provinces de la Namibie dans les mois à venir.

Et Rejoice Tjituera, enseignante dans la région d'Ohangwena, de conclure : "Grâce au football, nous pouvons atteindre de nombreux jeunes et leur enseigner des compétences importantes dont ils ont besoin pour coexister, fonctionner et s'épanouir dans la vie." La relève des Brave Warriors est donc assurée.