Les enfants indonésiens découvrent Football for Schools

Un stage Football for Schools de deux jours a débuté le 26 octobre dernier

30 enseignants et une centaine d'enfants y ont participé

Le football en forte croissance dans le pays le plus peuplé du sud-est asiatique

L’Indonésie et ses 270 millions d’habitants représentent un immense réservoir de talent. Sous l’égide de la Fédération Indonésienne de Football (PSSI), d’importants progrès ont été réalisés ces dernières années. À six mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Indonésie 2023™, le pays entend bien profiter de l’occasion pour se montrer sous son meilleur jour.

La prochaine génération a, quant à elle, pu faire étalage de son enthousiasme à l’occasion du premier stage Football for Schools (F4S) organisé cette semaine dans la capitale, Djakarta.

S’amuser en apprenant

Lancé en 2019, ce programme commun de la FIFA et de l’UNESCO vise à rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier en intégrant des activités liées au football au sein du cursus scolaire. Pour les enfants, c’est l'occasion d’acquérir des valeurs et des compétences sociales en s’amusant. Le stage F4S organisé en Indonésie a été l’occasion de mettre en œuvre ces objectifs.

Une centaine d'écoliers et 30 instituteurs ont participé à cette manifestation intitulée "Séminaire FIFA Football for Schools de renforcement des capacités". L’événement s’est déroulé au Gelora Bung Karno Complex de Djakarta, en présence de trois experts de la FIFA. L’alternance de séances pratiques et théoriques a permis d’initier ces enfants à la philosophie du football, mais aussi de leur inculquer des valeurs et des compétences sociales essentielles.

Parmi les personnalités présentes, Bambang Pamungkas et Marco Motta ne sont pas passés inaperçus. De son côté, le président de la PSSI Mochamad Iriawan s’est adressé aux participants : "Ce programme ne se limite pas au football ou à l’école ; c’est une leçon de vie. Les éducateurs, les entraîneurs et les enseignants sont des modèles pour les enfants. Ils ont une grande influence sur eux. Ce stage va contribuer à renforcer encore vos liens." "J’espère que les enfants qui sont présents aujourd'hui, filles ou garçons, seront devenus des stars dans dix ou 15 ans, que ce soit dans le football ou dans d’autres domaines. De telles initiatives peuvent être très bénéfiques pour notre chère Indonésie. Vous représentez l’avenir. Vous êtes tous indonésiens. Vous êtes réunis ici pour jouer et apprendre ensemble, indépendamment de vos origines culturelles ou religieuses."

Alexandre Gros, Chef de Projet FIFA Football for Schools, s'est également exprimé : "Notre objectif en Indonésie est de faire en sorte qu’un maximum d’enfants, filles et garçons, puisse s’initier de manière ludique au football dans le cadre scolaire. À plus long terme, nous poursuivons un double but : augmenter la participation et faire en sorte que les enfants acquièrent des valeurs et des compétences à travers la pratique du football". Pour commencer, les enseignants ont téléchargé gratuitement l’application F4S, afin de poursuivre leur formation en ligne. Cet outil propose des centaines d’heures de didacticiels vidéos autour de messages éducatifs et de séances d’entraînement de football de base pour les enfants de quatre à 14 ans.

"Notre application F4S est déjà disponible en 25 langues, dont l’indonésien. Et ce n’est pas fini", poursuit Gros. "Grâce à elle, les professeurs d’éducation physique du monde entier pourront accéder à une gigantesque bibliothèque. En mettant gratuitement cette application à la disposition de chacun en Indonésie, par l’intermédiaire d'un simple smartphone - il suffit de taper "FIFA Football for Schools" dans Google Play ou sur l’App Store -, et en offrant des centaines de milliers de ballons adidas taille 4 aux écoles, nous espérons faciliter l’accès au football, notamment à travers les professeurs d’éducation physique."

Un réservoir impressionnant

Le quatrième pays le plus peuplé d’Asie possède une importante marge de progression. Dans un pays où le football occupe déjà une place de choix, Football for Schools est donc appelé à jouer un rôle significatif.