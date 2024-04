Le programme Football for Schools franchit un cap avec la prévention et la protection de l'enfance

Protéger ceux qui jouent au football contre le harcèlement, les préjudices et les abus est une priorité pour la FIFA et plus encore dans tout contexte impliquant des enfants. FIFA Football for Schools, qui enseigne aux enfants des compétences de vie à travers le football et qui a été lancé dans plus de 100 pays, s'inscrit dans cet objectif. En plaidant pour l'intégration de mesures de prévention et de réponse dans les opérations de ses associations membres et, le cas échéant, par le biais de ses propres programmes, la FIFA veille à ce que les enfants participant à des activités de football soient mieux protégés lorsqu'ils pratiquent la discipline.