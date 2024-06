Le président du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN en visite au Siège de la FIFA pour discuter du rôle du football dans le développement économique

Des projets en matière d'éducation et de santé au coeur de leur collaboration

La FIFA et l'ASEAN travaillent ensemble depuis 2019

La FIFA et l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) travaillent ensemble depuis 2019, année du protocole d'accord prévoyant que les deux institutions s'engageaient à unir leurs forces afin d'utiliser le football comme outil de développement social et sanitaire dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du sixième Objectif Stratégique de la FIFA , qui consiste à mettre l'accent sur les responsabilités sociales.

Dans le cadre de cette collaboration, une délégation de l'ASEAN emmenée par Oudet Souvannavong, président du Conseil Consultatif des Entreprises, s'est rendue au siège de la FIFA où elle a rencontré plusieurs responsables de l'instance dirigeante du football, notamment Romy Gai, Directeur des Affaires, et Myriam Burkhard, Responsable du Département Relations Internationales et Affaires Publiques.

M. Souvannavong a reconnu les contributions exceptionnelles de la FIFA au football et au développement communautaire. Il s'est dit impatient de poursuivre les discussions et d'approfondir la collaboration entre les deux organisations.

L'éducation a été l'un des principaux domaines de coopération dans le cadre du protocole d'accord. Neuf des dix états membres de l'ASEAN ont d'ailleurs rejoint, ou sont en train de rejoindre, le programme Football for Schools de la FIFA. Les deux organisations ont également travaillé ensemble sur des campagnes relatives à la santé, y compris la sensibilisation au COVID-19 et à l'intégrité sportive. Le protocole d'accord doit être renouvelé en 2024. L'objectif est de l'étendre au changement climatique et à l'égalité des sexes.