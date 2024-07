Lancement du programme Football for Schools au Rwanda

La Secrétaire Générale de la FIFA Fatma Samoura était présente pour le lancement de Football for Schools à Kigali

Le Rwanda est la 14ème association membre de la CAF – la 50ème au niveau mondial – à rejoindre le mouvement

L’événement s'est déroulé deux jours avant le 73ème Congrès de la FIFA, qui aura également lieu au Rwanda

La Fédération Rwandaise de Football (FERWAFA) est devenue la 50ème association membre de la FIFA à rejoindre le programme Football for Schools de la FIFA. Afin de fêter le lancement de cette nouvelle initiative, un événement spécial s’est déroulé à Kigali.

La Secrétaire Générale de la FIFA Fatma Samoura était présente pour l’occasion, tout comme le Ministre de l’Éducation Primaire et Secondaire, M. Twagirayezu Gaspard, la Ministre des Sports, Mme Aurore Mimosa Munyangaju, le Président de la FERWAFA, Olivier Mugabo, le Conseiller de la FIFA en charge des questions de football, Youri Djorkaeff, et les FIFA Legends Houssine Kharja, Amanda Dlamini et Hérita Ilunga. La manifestation a réuni 100 écoliers âgés de quatre à 12 ans.

La Secrétaire Générale de la FIFA Fatma Samoura s’est exprimée depuis le stade de l'IPRC, dans le quartier de Kicukiro, où avait lieu la cérémonie de lancement. Elle est revenue sur les nombreux avantages de ce programme, qui continue de gagner du terrain en Afrique et dans le monde.

"Football for Schools n’a qu'une ambition : transmettre des compétences sociales aux enfants à travers le football. L’objectif est de les rendre plus tolérants, de les amener à accepter les différences entre les genres, à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et à protéger l’environnement. Les enfants sont là pour apprendre ; apprendre à respecter leur pays, leurs aînés et leur communauté ; apprendre à perdre, aussi ; apprendre à comprendre les raisons de leurs échecs pour rebondir et relever d’autres défis à l’avenir."

Et d’ajouter : "Ce programme souhaite faire de nos enfants, je parle ici de 700 millions d’écoliers à travers le monde, de meilleurs citoyens et des agents du progrès social. Nous avons déjà certifiés 27 formateurs d'entraîneurs, ici au Rwanda. Ça signifie que le programme peut désormais être appliqué dans 4 000 écoles. D’ici peu, nous enverrons 20 000 ballons de football dans tout le pays afin de lancer concrètement notre action. Nous pourrons ainsi faire de ces enfants, nos enfants, des acteurs du développement".

Coup d'envoi de Football for Schools au Rwanda 01:03

Le programme Football for Schools a officiellement vu le jour à Kigali, en 2018, lors du huitième Congrès de la FIFA. Un an plus tard, la FIFA et l’UNESCO signaient un protocole d’accord afin de le déployer aux quatre coins du monde. Depuis, 50 pays ont rejoint l’aventure. Le Rwanda est le deuxième pays de la CECAFA à s’y inscrire, le 14ème sur l’ensemble du continent africain.

Lancé en coopération avec l’UNESCO et conçu pour mettre en avant des compétences sociales et des valeurs spécifiques grâce au football, Football for Schools entend également contribuer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies à travers l’éducation, le développement et l’autonomisation des enfants.

Il contribue en outre à rendre le football plus accessible aux filles et garçons du monde entier en incorporant des activités footballistiques au système éducatif, en partenariat avec les autorités et les parties prenantes concernées.

Fatimata Sidibé, Directrice de Football for Schools, a elle aussi assisté au lancement du programme au Rwanda. Elle en a profité pour souligner la résonnance particulière de cette manifestation.

"Football for Schools est un programme extraordinaire. Son arrivée au Rwanda est symbolique à plus d’un titre. Il s’agit d'une sorte de retour aux sources car Football for Schools est né ici, en 2018, durant une réunion du Conseil de la FIFA. Nous atteignons également un cap symbolique puisque le Rwanda est le 50ème pays à se joindre à notre initiative, à quelques jours du 73ème Congrès de la FIFA."

"Collectivement, nous nous efforçons d’apporter de la joie et du bonheur aux enfants de quatre à 12 ans qui participent à ce festival à Kigali. Nous tenons à remercier le gouvernement rwandais pour sa contribution à ce projet initial, ainsi que notre partenaire Generation Amazing, pour le soutien et la passion dont il fait preuve dans le pilotage du programme au Qatar. En coopération avec l’équipe Football for Schools, Generation Amazing a conçu les cinq sessions qui figurent sur l’application numériques et traitent de thèmes comme la protection de l'environnement et le développement durable."

Jassim Al Thani et Salem Al Hamri, du bureau du Ministère des Affaires Étrangères du Qatar, et des représentants de Generation Amazing figuraient également au nombre des personnalités venues assister à cet événement. Generation Amazing, en collaboration avec le Ministère des Sports et de la Réhabilitation Nationale, a rénové un site à Bugesera afin d’en faire un club de la communauté GA à partir duquel la FIFA pourra superviser la mise en œuvre de Football for Schools dans ce district.