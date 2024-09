La Coupe du Monde des sans-abris de Séoul 2024 saluée comme une célébration d’espoir

“ Le MOU a été signé pour trois ans, et nous allons nous pencher sur l’organisation et sur la préparation afin de rendre la Coupe du Monde des sans-abris encore plus grande ”, a déclaré M. Mammadov. “ Afin qu’il y ait plus d’équipes, plus d’athlètes, plus de nations membres de la Coupe du Monde des sans-abris participant à l’échelle mondiale, mais aussi, je l’espère, plus de villes candidates pour accueillir cet événement magnifique.

“ Nous avons élaboré et signé un MOU avec la FIFA, et nous espérons qu’à travers ce partenariat, nous pourrons évoluer et aider plus de gens de manière globale. Avec le soutien de la FIFA, nous souhaitons devenir une organisation plus grande et plus forte, qui renforce ses partenariats à travers le monde et, par conséquent, produit un impact positif sur plus de gens. Nous voulons simplement en faire plus tout au long de l’année ”, a expliqué M. Young. “ La partie la plus difficile de ce travail, réalisée par les nations membres, commence maintenant et a lieu dans les rues et les abris du monde entier. Nous souhaitons qu’un plus grand nombre de pays soit impliqué, nous voulons en faire plus et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour accomplir ce rêve. ”