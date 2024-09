La Coupe du Monde des sans-abri en sept leçons

La Coupe du Monde des sans-abri, Séoul 2024 va donner son coup d'envoi le 21 septembre

La FIFA est partenaire de la Fondation Homeless World Cup

Inside FIFA vous présente la Coupe du Monde des sans-abri 2024 en sept points

Le 2 août dernier, la Fondation Homeless World Cup et la FIFA ont signé un protocole d’accord à Paris. Fidèle à son Objectif Stratégique 2023-2027 pour un Football Mondial numéro 6, la FIFA s'est engagée à soutenir la Fondation Homeless World Cup et son tournoi, notamment en fournissant du matériel et des équipements (médailles, trophées, etc.) et en diffusant l’événement sur FIFA+, la plateforme de streaming de la FIFA.

La Coupe du Monde des sans-abris se tient chaque année depuis sa création en 2003 et s'appuie sur les valeurs et les vertus du football pour offrir une experience unique à des personnes en difficulté et leur permettre de retrouver confiance en eux et prendre un nouveau départ.

Alors que l'édition 2024, qui se déroulera à Séoul en République de Corée et qui sera la toute première à se dérouler en Asie, va donner son coup d'envoi ce 21 septembre à l’Université de Hanyang, dans la capitale, Inside FIFA vous propose, en sept points, de faire plus ample connaissance avec cette compétition pas comme les autres.

1 - Une fois, c'est tout

On ne peut participer qu'une seule fois à la Coupe du Monde des sans-abri dans sa vie. Depuis sa création, la Homeless World Cup a offert un nouveau départ à 1,2 millions de sans-abris, grâce à la puissance du football. Par an, la Fondation vient en aide et soutient plus de 100 000 personnes.

Cette règle de la participation unique permet à un maximum de personnes de profiter de cette opportunité de prendre un nouveau départ. Elle résume bien la philosophie et la force de ce tournoi dont l'ambition est de changer pour de bon la vie de celles et ceux qui y participent.

2 - Un réseau mondial qui agit toute l'année

La Fondation Homeless World Cup ne se contente pas d'intervenir une fois par an avec sa Coupe du Monde, mais agit tout l’année grâce à son réseau mondial de près de 70 pays membres sur tous les continents.

Cette action conjuguée lutte sans relâche contre le problème planétaire de l'insertion, en utilisant le football comme outil principal mais aussi en proposant des aides au logement, à la santé mentale et à la formation professionnelle.

"J’étais en train de boire une bière avec mon grand ami Harald Schmied, qui dirigeait un journal de rue vendu par des sans-abri à Graz, en Autriche (...) Nous avons discuté jusqu’à tard dans la nuit pour trouver une manière de changer le monde." Mel Young co-fondateur de la Coupe du Monde des sans-abri

3 - Un format original

Il existe deux catégories générales : la Homeless World Cup, qui regroupe des équipes masculines et des équipes composées de joueurs et de joueuses, et la Homeless World Cup féminine, qui accueille des équipes composées exclusivement de femmes.

Les rencontres se déroulent sur un petit terrain et durent 15 minutes, avec deux mi-temps de sept minutes avec une minute de pause entre les deux. Il n'y a jamais de nul. En cas d'égalité, il y a une séance de tirs au but avec mort subite. Lors de cet exercice, le tireur ou la tireuse se présente à la ligne médiane et a la possibilité de s'avancer vers la cage.

Les équipes comportent huit joueurs ou joueuses, mais un maximum de quatre par équipe peut être sur le terrain, avec un système de rotations.

4 - Voyage voyage

Participer à la Homeless World Cup, c'est avoir l'opportunité de voyager et de découvrir de nouveaux horizons en visitant les plus beaux endroits au monde. En 18 éditions, le tournoi a notamment eu lieu sous la Tour Eiffel à Paris (France), sur les plages de Rio de Janeiro (Brésil), au Cap (Afrique du Sud), à Milan (Italie), à Édimbourg (Écosse), à Amsterdam (Pays-Bas), à Melbourne (Australie), à Santiago (Chili). Cette année, c’est Séoul (République de Corée) que les participants auront la chance de découvrir

5 - Tout pour le spectacle !

Afin d'avoir des situations à trois joueurs de champs contre deux, il est obligatoire de toujours avoir un(e) attaquant(e) dans la moitié de terrain adverse. Cela rend les rencontres spectaculaires, pleines de rythme, d'actions et de buts.

Lors du dernier tournoi, la Coupe du Monde des sans-abri de Sacramento 2023, il y a eu 232 matchs sur 8 jours de compétition et 2276 buts marqués. Cela représente presque une moyenne de 10 buts par match !

6 - Le Mexique au sommet

Le Mexique est le pays le plus titré de l'histoire du tournoi masculin avec quatre sacres (2015, 2016, 2018 et 2019), suivi par le Chili qui s'est imposé à trois reprises (2012, 2014 et 2023), tout comme le Brésil (2010, 2013, 2017). L'Italie (2004, 2005) et l'Écosse (2007, 2011) complète le club des multiples vainqueurs avec deux victoires chacune.

Côté féminin, c'est aussi le Mexique qui mène la danse, et de très loin ! En 12 éditions depuis 2008, la Tricolor a remporté huit trophées. Derrière, le Chili, le Kenya, le Brésil et la Zambie on chacun gagné une fois.

7 - Septième art

La Coupe du Monde des sans-abri inspire aussi le cinéma, puisqu'en 2024 un film s'inspirant sa riche histoire est sorti sur Netflix. Intitulé "Le Beau Jeu" ("The Beautiful Game"), le long métrage raconte l'aventure de l'équipe d'Angleterre qui s'envole pour Rome afin de disputer le tournoi.

Les scénaristes ont puisé leur inspiration dans une centaine de destins et d'histoires réelles vécus autour de la Homeless World Cup à travers les années. De nombreux figurants du film sont d'ailleurs d'anciens participants, que ce soit en tant que tant joueur, joueuse, manager ou entraîneur(e).