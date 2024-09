Hong Myung-bo : Le football coréen en progression constante

La légende coréenne Hong Myung-bo a pour objectif la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Le football féminin se développe également en République de Corée

La Coupe du Monde des sans-abri se prépare à Séoul

Il y a de cela cinq mois, Hong Myung-bo, véritable légende du football en République de Corée, avait toutes les raisons de se réjouir. À 55 ans, l’entraîneur de l’Ulsan HD FC a vu son équipe se qualifier pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aux États-Unis. L’an prochain, Les Tigers seront les seuls représentants coréens lors de la célébration inaugurale mondiale du football des clubs.

"Ce fut un honneur pour moi d’entraîner l’un des meilleurs clubs d’Asie. Nous avons tout fait pour devenir une équipe de premier plan en Asie. Notre réussite ne repose pas que sur moi, mais aussi sur les joueurs et l’ensemble du club", a déclaré l’ancien défenseur de classe mondiale à Inside FIFA "La Coupe du Monde des Clubs sera l’occasion de montrer au monde entier à quel point le football coréen est performant, et cela se répercutera bien sûr sur l’équipe nationale."

Mais Hong ne sera pas présent avec d’Ulsan l’année prochaine. En effet, début juillet, il a accepté de devenir pour la deuxième fois, le sélectionneur de l’équipe nationale de la République de Corée.

"J’ai commencé ma carrière d’entraîneur là-bas, donc l’environnement autour de l’équipe ne m’est pas totalement inconnu. Mais cela date un peu, et beaucoup de choses ont changé. Les joueurs et le staff technique forment un tout nouveau groupe, et on va devoir relever de nombreux défis avec l’effectif actuel", a-t-il déclaré, évoquant ses premières semaines de retour à la tête de l’équipe.

Il a toutefois eu peu de temps pour se préparer, car les Taegeuk Warriors ont récemment participé au troisième tour des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™, avec un match nul 0-0 contre la Palestine, suivi d’une victoire 3-1 contre Oman. Les autres adversaires de leur groupe sont l’Irak, la Jordanie et le Koweït.

"La qualification pour une Coupe du Monde a rarement été chose aisée pour nous", admet-il. "Les matchs à l’extérieur au Moyen-Orient sont toujours difficiles, mais je suis convaincu que nous continuerons à être l’une des meilleures équipes d’Asie."

"Le monde du football évolue rapidement, et pas seulement en Asie. Il est essentiel que nous suivions le rythme, mais je pense qu’il est encore plus important de définir notre propre philosophie du football et d’y rester fidèles. Cela inclut non seulement les aspects techniques, mais aussi les aspects psychologiques et culturels."

"Actuellement, notre principal objectif est de nous qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Nos joueurs ont assurément les atouts pour être compétitifs, non seulement en Asie, mais aussi au niveau mondial. Ainsi, au lieu de travailler sur de petites améliorations, ma tâche principale est maintenant de m’assurer que nos joueurs peuvent préparer leurs matchs dans un environnement adéquat, basé sur la culture footballistique unique de notre pays."

La République de Corée fait partie des leaders du football asiatique, et pas seulement chez les hommes puisque les équipes féminines U17 et U20 se sont toutes deux qualifiées pour la Coupe du Monde 2024. "La culture du football en République de Corée a beaucoup évolué ces dernières années. On vit une époque où les spectatrices sont très nombreuses dans les stades, et le nombre de filles et de femmes pratiquant le football est également en hausse."

"Le football féminin a encore de nombreux défis à relever, notamment en raison du faible nombre de joueuses licenciées et des conditions souvent difficiles dans lesquelles elles évoluent. Mais cela n’a pas empêché nos équipes féminines de se qualifier pour les Coupes du Monde. Elles méritent d’être respectées et encouragées."

Lors de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA, les jeunes Coréennes affronteront jeudi le pays hôte, la Colombie, en huitièmes de finale.

Ce n’est pas seulement dans le football d’élite et amateur que la Korea Football Association (KFA) fait du bon travail. En effet, dans dix jours, Séoul accueillera la Coupe du Monde des sans-abri, une première sur le sol asiatique.

"Je suis ravi que la FIFA soutienne ce tournoi formidable et s’associe à la Homeless World Cup Foundation", a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de l’annonce concernant les détails du partenariat. "La Coupe du Monde des sans-abri est un exemple parfait de la façon dont le football peut rassembler les gens, pour remettre en question les perceptions sociales existantes et améliorer la vie des gens. La FIFA est enthousiaste à l’idée de participer, car nous partageons l’avis de la Homeless World Cup Foundation selon lequel le football est un moyen de faire le bien. Dès la prochaine édition à Séoul, la FIFA veillera à ce que ce tournoi continue d’avoir un impact réel, en faveur des sans-abri à travers le monde".

"Je pense que le football est bénéfique pour tout le monde, en particulier pour les personnes dans le besoin", a déclaré le président de la KFA, Chung Mong-gyu, à l’issue d’un entretien avec son homologue de la FIFA. "Le football peut changer leur mode de vie et leur apporter une aide précieuse. C’est une excellente initiative de la part de la FIFA. Je suis très heureux d’accueillir cet événement important en Corée. Nos groupes de supporters sont en pleine effervescence. Traditionnellement, le football est un sport d’hommes, mais aujourd’hui, nous avons beaucoup de femmes spectatrices, ce qui est un phénomène nouveau et très intéressant en Corée."

M. Hong est également convaincu que la compétition organisée dans la capitale du pays laissera un héritage positif. "C’est un évènement très important. J’espère que ce tournoi sera l’occasion pour nous de penser aux personnes en marge de la société, non seulement en République de Corée, mais dans le monde entier. "

"Pour moi, de tels événements, à dimension sociale, sont absolument indispensables. Je considère depuis longtemps que le lien avec le football et d'autres événements similaires peut conduire à de meilleurs résultats. J’organise des jeux caritatifs d’hiver depuis de nombreuses années et je suis convaincu que ces petits événements jouent un rôle symbolique en réchauffant le cœur des gens partout dans le monde".