Coupe du monde des sans-abris : un évènement qui a le pouvoir de changer la vie des gens

FIFA et la fondation Coupe du monde des sans-abris (HCWF) ont signé un protocole d’accord (MoU) à Paris, en France, le 2 août 2024, afin de diffuser, de manière conjointe, l’événement sur FIFA+, la plateforme de streaming de FIFA. Dans le même temps, FIFA fournira le matériel et les équipements, notamment les médailles et les trophées. L’assistance de la FIFA débutera lors de la prochaine Coupe du monde des sans-abris , qui aura lieu à Séoul, en Corée du Sud, du 21 au 28 septembre 2024.

“Dans 50 jours, les hommes et les femmes (les hommes et les femmes sans-abris) joueront, bien sûr, pour gagner une médaille, un titre de champion du monde, mais aussi pour modifier la manière dont le monde perçoit les sans-abris”, a-t-il ajouté. “Nombre des participants des Coupes du monde des sans-abris passées ont réussi à changer leur vie. Cela est d’autant plus vrai dans le présent, et cela le sera dans le futur. Ils sont parvenus à trouver une maison, un travail, à faire partie de quelque chose de plus grand qu’eux. Si nous, la FIFA, pouvons contribuer un petit peu à changer ne serait-ce qu’une seule vie, et bien, nous aurons atteint notre objectif.”