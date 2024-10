Gelson Fernandes reçu par le Président béninois Patrice Talon en marge de la Journée mondiale du coton

La Journée mondiale du coton a été célébrée ce 7 octobre à Cotonou, au Bénin

Une délégation de la FIFA emmenée par Gelson Fernandes, Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l ’ Afrique, s’y est rendue

En marge de l’évènement, le Président béninois Patrice Talon a reçu Gelson Fernandes pour discuter du développement du football en Afrique et au Bénin

Initiée par l’Organisation des Nations Unies en 2019 et célébrée le 7 octobre, la Journée mondiale du coton est l’occasion de réunir les acteurs internationaux et de réfléchir à l’évolution de la filière, notamment sur le continent africain. Cette année, c’est au Bénin que se sont réunies les parties prenantes. Une délégation de la FIFA était présente au rendez-vous. Elle était emmenée par Gelson Fernandes, Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique qui représentait sur place le Président de la FIFA Gianni Infantino.

Il existe depuis 2022 un Partenariat pour le Coton, fruit d'un protocole d'accord entre l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et la FIFA. Celui-ci vise notamment à trouver des solutions s’appuyant sur la popularité mondiale du football pour promouvoir l'inclusion économique dans les pays en développement. Le comité de pilotage de ce Partenariat s’était d’ailleurs réuni en juin dernier à Cotonou, capitale du Bénin et cadre des festivités de cette Journée mondiale du coton.

L’équipe FIFA-OMC a choisi d’unir ses forces pour valoriser la filière coton-textile grâce au football dans les pays du Coton-4+ (C4+), qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, ainsi que la Côte d’Ivoire en qualité de membre observateur. Elle est sur le terrain, focalisée sur ce but et déterminée à enchaîner les victoires. "Je suis ravie de travailler en étroite collaboration avec la FIFA, sous la direction de Gianni Infantino, pour soutenir le C4+ afin d'optimiser les retombées économiques du secteur du coton", a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice Générale de l'OMC. "Il s'agit d'une opportunité unique d'améliorer la vie des agriculteurs, y compris des jeunes et des femmes".

Gelson Fernandes, Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique est sur la même longueur d’onde : "Nous sommes heureux de faire équipe avec l'OMC et les parties prenantes du ‘Partenariat pour le Coton’ afin d'exploiter le pouvoir du football comme vecteur de changement positif, en mettant l'accent sur l'amélioration de la vie des gens, en particulier des jeunes et des femmes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale".

Si cette Journée mondiale du Coton a donc été une nouvelle opportunité pour la FIFA d’échanger des idées sur les moyens d’améliorer les avantages et l’impact du coton grâce au ballon rond, elle a été aussi l’occasion pour Gelson Fernandes de rendre visite au Président de la République du Bénin Patrice Talon, ce 8 octobre. Au menu de cette rencontre : le développement du football en Afrique et au Bénin.

Le Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique, était accompagné du Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football, Monsieur Veron Mosengo-Omba. Etaient également présents à cette audience le Ministre des Sports, Monsieur Benoît Dato, le président de la Fédération Béninoise de Football, Monsieur Mathurin De Chacun, Monsieur Jimmy Adjovi-Boco, Conseiller technique du Ministre des Sports, et Monsieur Sindé Gilles Chekete, Directeur Général de l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx).