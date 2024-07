Football for Schools s'installe en Ouzbékistan

Football for Schools a été présenté à Tachkent les 27, 28 et 29 avril

40 professeurs d'éducation physique et une centaine d'enfants ont participé au programme

L'Ouzbékistan est le premier pays d'Asie Centrale à rejoindre le projet

Après avoir remporté la Coupe d'Asie U-20 de l'AFC, la sélection U-20 d’Ouzbékistan s'apprête à disputer dans quelques semaines la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™. La formation locale va maintenant passer un nouveau cap grâce au lancement de Football for Schools. Les 27, 28 et 29 avril, le coup d'envoi du programme a été donné à Tachkent, ce qui a permis à l'Ouzbékistan de devenir la première nation d'Asie Centrale à rejoindre cette initiative. Déjà à l'œuvre dans plus de 50 pays, le projet consiste à associer football et éducation en incitant les enfants à acquérir des compétences de vie à travers des séances de football.

Pendant les deux premiers jours, les éducateurs ont été formés par Alexandra Huete et Alberto Giacomini, membres de FIFA Football for Schools. Ils ont pu découvrir la méthodologie et la philosophie du programme, ainsi que la manière d'intégrer les compétences de vie dans les séances de football. Différentes dynamiques de groupe ont également été présentées afin de permettre aux éducateurs de mieux comprendre l'équilibre entre le football et les aspects socio-éducatifs. Ce cours a réuni 40 professeurs d'éducation physique, quelques membres du département Formation de la Fédération de Football d'Ouzbékistan (UFA), ainsi que des représentants du Ministère de l'Éducation Préscolaire et Scolaire, qui avaient été invités par l'UFA.

Le troisième et dernier jour, avec les séances sur le terrain, l'objectif principal a été de mettre en pratique les enseignements acquis pendant le cours. Les éducateurs ont donc été chargés d'encadrer eux-mêmes les activités, qui ont vu une centaine d'enfants issus de différentes écoles locales jouer au football dans un environnement sûr et avec des exercices parfaitement élaborés. Ces trois jours ont donné le coup d'envoi du programme en Ouzbékistan et ont permis d'annoncer publiquement que Football for Schools était désormais présent dans le pays.

Lancement du programme Football for Schools en Ouzbékistan Previous 01 / 07 Children and educators pose for a photo - Launch of the Football for Schools Programme in Uzbekistan 02 / 07 Group picture with all participants of the Football in Schools Programme in Uzbekistan. 03 / 07 Hands-on session with children and educators at the launch of the Football for Schools Programme in Uzbekistan 04 / 07 FIFA Project Manager Alexandra Huete during a practical session - Launch of the Football for Schools Programme in Uzbekistan 05 / 07 Presentation of diplomas at the Football for School event in Uzbekistan 06 / 07 The UFA General Secretary, a representative of the UFA Ministry of Education, a UFA member, and Alexandra Huete and Alberto Giacomini, FIFA Football for Schools members 07 / 07 A group of children pose for a photo with Alexandra Huete, Manager Football for Schools. Next