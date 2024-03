Football for Schools innove au Viêt-Nam

Le programme Football for Schools a été lancé au Viêt-Nam les 20-21-22 mars

74 éducateurs venus des 16 régions du nord du pays ont participé à l’évènement

Apparition d’un nouveau module : Protection et Prévention en faveur des enfants

Depuis son lancement en 2019, Football for Schools s’est installé dans les écoles de plus de la moitié des associations membres de la FIFA et dans les vies de plus de 40 millions d’élèves. C’était au tour du Viêt-Nam de rejoindre les bancs de F4S, ces 20-21-22 mars, et de se familiariser avec ce programme, par lequel le football rencontre l'éducation et incite les enfants à acquérir des compétences de vie à travers des séances d’entraînement divertissantes. Et cette première rentrée des classes a été une grande réussite.

Chaque cérémonie de lancement se veut festive, et celle-ci n’a pas dérogé à la règle : 74 éducateurs et 250 élèves - filles et garçons réunis - ont pris part à l’évènement ce 22 mars à l’Ecole expérimentale de science de l’éducation d’Hanoi (école Thuc Nghiem), en présence du Ministre de l'Education et de la Formation, et du directeur de l'école Thuc Nghiem, dans une atmosphère joyeuse. Mais l’ambiance se veut aussi studieuse. Education, santé, et évidemment football, sont parmi les principales matières abordées en profondeur par les instructeurs F4S. Un module essentiel, dont le Viêt-Nam a eu la primeur, vient d’être ajouté au programme : la Protection et la Prévention en Faveur des Enfants.

"Pour F4S, c’est une nouvelle aventure qui commence au Viêt-Nam : la Protection et Prévention en faveur des enfants, la pédagogie médicale en vue de préserver la santé des jeunes athlètes ou encore la stratégie d’identification des talents sont autant de concepts qui ont été incorporés au programme que nous mettons à la disposition des associations membres", détaille Fatimata Sidibe, directrice de Football for Schools. "C’est aussi une étape de plus dans la nouvelle stratégie de F4S, qui vise à mettre en place des solutions durables et efficaces dans le but d'avoir un véritable impact sur l'éducation et le football à l'échelle nationale."

"En découvrant la philosophie du programme F4S, j'ai réalisé que certains de ses principes fondamentaux, tels que la création d'un environnement détendu et sûr pour les enfants ou encore la prise en compte de leurs besoins, sont parfaitement compatibles et liés à nos propres objectifs", complète Octavian Bivolaru, chef de projet au sein du Département de Prévention et de Protection en Faveur des Enfants. "Ce programme est un outil idéal pour transmettre des connaissances essentielles en matière de prévention aux professeurs d’éducation-physique et aux entraîneurs concernés. Il les sensibilise à ce sujet important, mais encore nouveau."

Durant les premières 48 heures, les 74 professeurs d’éducation physique, hommes et femmes confondus, venus des 16 provinces du nord du pays, ont ainsi appris les rudiments du programme mais aussi tout ce qu’il faut savoir en matière de Protection des enfants. Puis ils sont passés de la théorie à la pratique le dernier jour, rejoint par des élèves ravis.

Le président de la Fédération vietnamienne de Football Lê Khánh Hải est également conquis : "Avec l’aide de la FIFA et en collaboration avec le Ministère de l’Éducation et de la Formation, plus de 50 000 ballons ont récemment été livrés à 1 000 écoles et à plus de 20 associations et centres de formation à travers le pays, dans une démarche de soutien global aux programmes de formation pour le football du pays et pour permettre aux enseignants et aux élèves d’évoluer dans de meilleures conditions."

"La VFF veut s’appuyer sur ce projet pour lancer d’autres programmes et activités d’envergure et stimuler ainsi le développement du football scolaire et celui du football vietnamien en général", espère-t-il.

Les enseignants auront ensuite la mission de transmettre leur savoir à leurs collègues, aux quatre coins du pays. L’objectif est qu’un maximum d’écoles puissent rendre la pratique du football plus accessible aux jeunes en intégrant des activités footballistiques dans leur système éducatif. Le but est également de pouvoir détecter des éléments à fort potentiel, le programme F4S allant de pair avec le Programme de Développement des Talents.

L’intérêt de promouvoir le football à l’échelle mondiale et les bienfaits de la pratique pour la santé se marient à merveille dans ce projet. Andrew Massey Directeur de la Sous-Division Médicale de la FIFA

"Donner une chance à chaque talent dans le monde entier est l’axe à suivre", confirme Aris Caslib, consultant technique régional rattaché au Département du Développement du Football de la FIFA. "Grâce à F4S, nous avons la garantie de toucher 23,9 % de la population vietnamienne, c'est-à-dire les enfants qui pratiquent le football, et de leur donner l'occasion de s'épanouir dans cette discipline grâce à des enseignants-entraîneurs qui comprennent leur rôle dans le développement des talents. L’éducateur crée pour l'élève un environnement propice à la réussite dans le football."

Et un environnement sain. Le programme donne en effet une attention toute particulière à la santé et au bien-être, incluant notamment des dispositions concernant l’activité physique, la promotion de la santé mentale, la prise de décisions saines, la nutrition, la bonne hygiène et mais aussi la sécurité personnelle.

"Grâce Football for Schools, le message d'un mode de vie sain a été et continue d'être intégré dans le programme scolaire", constate Andrew Massey, Directeur de la Sous-Division Médicale de la FIFA. "L’intérêt de promouvoir le football à l’échelle mondiale et les bienfaits de la pratique pour la santé se marient à merveille dans ce projet. L'éducation des enfants à un mode de vie sain, tant sur le plan de la santé mentale que physique, est une base sur laquelle les stratégies médicales devraient être fondées dans tous les pays. Et sensibiliser les enfants à ces stratégies dans un environnement éducatif ludique est un moyen fantastique d'encourager la participation."