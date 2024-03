Lancé en Sierra Leone, Football for Schools est désormais présent dans la moitié des Associations Membres

Le programme Football for Schools a été lancé en Sierra Leone les 5-6-7 février

50 éducateurs venus des quatre coins du pays ont participé à l’événement

50% des Associations Membres de la FIFA ont adhéré au programme

Sur la lancée de leur intense année 2023, le programme Football for Schools et son équipe sont repartis sur les routes du monde à la rencontre d’écoliers avides d’apprendre à travers la pratique du football. Le chemin est encore long, F4S s’étant fixé pour objectif de contribuer au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants tout autour de la planète. Mais une étape symbolique a été franchie en Sierra Leone, devenue la 107e Association Membre de la FIFA à avoir adhéré au programme.

L’instance dirigeante du football mondial comptant au total 211 Associations Membres, F4S se trouverait donc à mi-parcours de son ambitieuse mission qui consiste à accroître l’accessibilité du football pour les jeunes, aux quatre coins du monde, en intégrant des activités en lien avec le ballon rond dans le système éducatif. Et c’est donc en Afrique, continent où Football for Schools est proportionnellement le plus présent (70% des Associations Membres africaines de la FIFA ont été familiarisées avec le programme), que ce jalon a été posé.

Football for Schools en Sierra Leone 01:40

Pour l’occasion, 50 professeurs d’éducation physique venus des 16 districts que compte la Sierra Leone se sont ainsi donné rendez-vous à Makeni, à environ 200 kilomètres de la capitale Freetown, ces 5-6-7 février. Sous la houlette d’experts F4S, les enseignants ont pu apprendre les rudiments du programme durant les premières 48 heures. Ils sont passés de la théorie à la pratique le dernier jour, rejoints par 125 enfants, disposés à faire du lancement de F4S en Sierra Leone une véritable fête.

"Football for Schools est un programme unique en son genre, dans la mesure où nous enseignons le football en même temps que nous transmettons aux enfants des compétences qui leur seront utiles pour la vie courante", explique Antonio Buenaño Sánchez, manager à Football for Schools. "Nous leur donnons des clefs en matière de travail d'équipe, de respect, de communication, ou encore de leadership, pour qu'ils progressent non seulement sur un terrain, mais aussi en dehors."

"Quant aux éducateurs, ils représentent les ambassadeurs du programme", poursuit-il. "Nous les avons formés durant trois jours à travers des sessions à la fois théorie et pratique et les considérons dès lors prêts à faire la formation en cascade, c'est-à-dire à transmettre ce qu’ils ont appris à d’autres enseignants à travers tout le pays. Ces éducateurs sont essentiels à nos yeux, on les appelle les ‘formateurs-maîtres’."

A ce jour, à travers le monde, plus de 3 000 éducateurs ont été formés et des dizaines de milliers d’enfants ont pu bénéficier du programme. Mais ces chiffres sont appelés à grossir de manière exponentielle, F4S veillant à couvrir les moindres recoins de chacun des pays visités. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Makeni a été choisi pour point de départ en Sierra Leone. "Donner le coup d’envoi de F4S ici à Makeni démontre combien le football est mondial et qu’il appartient à tout le monde", affirme Antonio Buenaño Sánchez, qui était assisté sur place par Melvin Mendy.

Makeni est loin d’être la plus grande ville du pays, mais elle respire le football et la jeunesse. L’équipe locale, les Wusum Stars, est d’ailleurs l’un des mythiques bastions du football sierra-léonais. Et c’est au Wusum Field, terrain sur lequel évolue régulièrement le The Northern Rock – surnom de l’équipe, que les 125 enfants présents ont pu imiter leurs héros balle au pied. Des matches amicaux, et des exercices avec ou sans ballons étaient au programme de cette journée historique pour Makeni, et pour tout le pays.

"Développer le football chez les jeunes est un objectif prioritaire, et les écoles sont pour ça de formidables leviers", explique Harold Johnson, vice-président de la Fédération Sierra-léonaise de Football. "Nous sommes donc ravis de pouvoir lancer F4S. C’est une étape très importante à nos yeux, mais ce n’est qu’un début. Tout est question de pérennité. Une chaîne a été dressée, il s’agit de faire en sorte qu’elle s’allonge et que toujours plus d’enseignants et d’enfants rejoignent le mouvement."

C’est tout l’esprit de F4S. Que cette chaîne fasse le tour de monde. Elle en est à mi-chemin !