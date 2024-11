Les exportatrices dans l’économie numérique bénéficient du Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

La FIFA et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’associent pour honorer les promesses du volet éducation du plan d’action du Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Le Fonds pour les exportatrices dans l’économie numérique (WEIDE) bénéficie d’un investissement significatif

"Les femmes sont indispensables au progrès socio-économique", affirme la Directrice générale de l’OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala

La FIFA s’est associée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin d’honorer les promesses du volet éducation du plan d’action révolutionnaire du Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Pour la toute première fois, et avec le soutien du Comité suprême pour la livraison et l’héritage (SC) du Qatar,la portée d’un Fonds d’héritage d’une Coupe du Monde de la FIFA™ dépasse le cadre du football ; des programmes sociaux à l’échelle internationale sont destinés à aider les plus démunis à travers le monde.

En coopération avec l’OMC et le Centre du commerce international (CCI), la FIFA soutiendra le Fonds pour les exportatrices dans l’économie numérique (WEIDE), qui a pour but de donner plus de pouvoir économique aux entrepreneures en exploitant le potentiel de la numérisation afin de les aider à accéder aux chaînes de valeur internationales.

"C’est une opportunité historique. Je voudrais commencer par remercier la FIFA, et en particulier Gianni (Infantino), pour l’opportunité historique que ce fonds et ce partenariat représentent", a déclaré la Directrice générale de l’OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala. "Les femmes sont indispensables au progrès socio-économique. Les pays et les communautés ne peuvent prospérer si elles sont mises à l’écart. Savoir que l’OMC et le CCI seront capables d’intensifier leurs efforts conjoints afin de donner plus de pouvoir aux femmes à travers le commerce me remplit de joie. Tout cela grâce à l’engagement du Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ en faveur des exportatrices dans l’économie numérique."

Le fonds vise à offrir aux femmes un meilleur accès à des formations sur le marketing, la vente en ligne, les règles relatives au commerce et à l’exportation, le financement commercial et la gestion financière. Un autre aspect central est la création d’emploi. Désormais, au moins 10 % des PME-TPE dirigées par des femmes ciblées dans les pays bénéficiaires travailleront également dans les chaînes de valeur du football mondial. Il y aura, durant les deux premières années, au moins un bénéficiaire issu du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. "Cette collaboration révolutionnaire avec la FIFA aidera véritablement le WEIDE à accroître ses activités de conseil et de formation pour les entrepreneures dans les pays en développement, qui cherchent à utiliser des outils et des plateformes numériques pour saisir des opportunités sur les marchés internationaux", a ajouté la Dr Okonjo-Iweala.