La Fondation de la FIFA fonde l'Unité de soutien pour la sécurité dans le football et en nomme le président

L'unité œuvrera sous les auspices de la Fondation de la FIFA pour offrir des conseils spécialisés et un support aux victimes de violence

L'entité sera dirigée par une Commission Indépendante de Gouvernance soutenue par des Conseillers spéciaux et un Groupe de conseil de survivants

Cette initiative majeure s'inscrit dans les efforts continus de la FIFA de protéger les individus vulnérables dans le football

La Fondation de la FIFA a confirmé la création de l'Unité de soutien pour la sécurité dans le football (USSF) ; un organisme impartial qui offrira des conseils de spécialiste et des services de soutien aux victimes de violences - physique, sexuelle, harcèlement psychologique et abus - dans le football.

Œuvrant sous les auspices de la Fondation de la FIFA, l’USSF sera dirigée par une Commission Indépendante de Gouvernance soutenue par des Conseillers spéciaux et un Groupe de conseil de survivants. L'USSF sera totalement impartiale dans toutes ses activités, et ses intervenants s'impliqueront de manière plus importante si le besoin s'en fait sentir.

Le lancement de l'USSF découle d'un processus de consultation global impliquant plus de 230 intervenants. Un Groupe de pilotage intérimaire multipartite pour une entité internationale chargée de la sécurité dans le sport, soutenu par quatre groupes thématiques d'experts et de survivants d'abus dans le sport, a résumé ses conclusions dans un Rapport final, qui a souligné le besoin urgent de fournir un soutien impartial de spécialistes aux victimes de violence dans le football afin de les aider à se manifester, tout en continuant de développer des solutions multisports supplémentaires à long terme.

La création de l’USSF, première du genre au sein de la communauté internationale de football, vise à fournir une réponse aux incidents de violence en dispensant des conseils d'experts impartiaux et un soutien aux victimes et aux lanceurs d'alerte à l'échelle locale à travers des pratiques inoffensives, mais aussi en offrant des services de gestion des cas respectueux des traumatismes aux organes disciplinaires de l'écosystème du football.

Mauricio Macri, Président exécutif de la Fondation de la FIFA, a déclaré : "Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont pris part au processus de consultation global : le Groupe de pilotage intérimaire de l'entité chargée de la sécurité du sport, les quatre groupes d'experts et les survivants eux-mêmes, dont la voix a été entendue. Notre engagement a pour but de permettre à l'Unité de soutien pour la sécurité dans le football de devenir une ressource de confiance pour les victimes et les survivants."

Bien que des mesures de protection des plus vulnérables soient déjà en place, comme en témoigne le programme de protection FIFA Guardians, l'USSF proposera aux victimes un lieu sûr dans lequel elles pourront parler librement de leurs expériences à des experts impartiaux. De plus, grâce aux services de soutien respectueux des traumatismes que l’USSF offrira, les survivants d'abus pourront trouver paix et justice.

"Nous avons espoir que l’Unité de soutien pour la sécurité dans le football contribuera à combler certaines des lacunes existantes dans le football. Nous continuerons de soutenir les efforts incessants visant à proposer des solutions multisports à l'échelle régionale, nationale et internationale pour traiter la violence dans le sport, à long terme, avec nos homologues", a ajouté M. Macri.

La Commission Indépendante de Gouvernance et ses Conseillers spéciaux se focaliseront désormais sur la mise en place de procédures, comme la création d'un Groupe de conseil de survivants, ainsi que la nomination du personnel clé et des prestataires de services d'expertise afin de permettre à l’USSF de commencer à prodiguer ses services de soutien.

L'USSF vise à combler les lacunes actuelles par le biais du football tout en soutenant les efforts nationaux, régionaux et internationaux indépendants et multipartites ; et pouvoir faire face aux cas de violence dans le sport dans le monde entier à plus long terme.

De plus amples informations seront communiquées en temps voulu.

Membres de la Commission Indépendante de Gouvernance :

Maud de Boer-Buquicchio (Pays-bas) –Présidente de ECPAT International ; Membre, Commission pontificale pour la protection des mineurs ; Présidente de Child Identity Protection (CHIP) ; ancienne rapporteuse spécialisée des Nations Unies sur la vente et l'exploitation d'enfants ; ancienne vice-secrétaire générale du Conseil de l'Europe ; ancienne greffière adjointe de la Cour européenne des droits de l'homme

Joyce Cook, CBE, OBE (Royaume-Uni) - Ancienne Directrice de la Division Responsabilité Sociale et Éducation, FIFA ; ancienne Conseillère séniore de l'entité pour la sécurité dans le sport au bureau du Président de la FIFA (élue Présidente)

Guillermo Galarza Abizaid (Mexique) - Vice-président, Partenariats mondiaux et formation des forces de l'ordre, Centre international pour enfants disparus et sexuellement exploités (ICMEC)

Emily Logan (Irlande) - Élue médiatrice de la police, actuellement Commissaire, Commission de médiation de la Garda Síochána ; ancienne Commissaire en chef, Commission irlandaise des droits de l'homme et de l'égalité ; première médiatrice pour les enfants d'Irlande

Kupakwashe Mukurumbira (Zimbabwe) - Membre du Conseil consultatif de l'Initiative pour la protection des enfants dans le sport, UNICEF, Royaume-UNI ; membre du Conseil consultatif, Safe Sport International ; Groupe d'experts internationaux pour un sport sûr, Conseil de l'Europe

Peter Nicholson (Australie) - Directeur des enquêtes, Unité d'intégrité de l'athlétisme ; Responsable de l'éthique, Conseil international de cricket ; ancien enquêteur de crimes de guerre