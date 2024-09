La FIFA et la Fédération norvégienne de football luttent ensemble contre le racisme

Lise Klaveness, présidente de la NFF, ainsi que des dirigeants du football et des représentants du monde du sport et des affaires, ont aussi participé à la discussion à Oslo, capitale norvégienne

Elkhan Mammadov, directeur régional de la FIFA pour l’Europe, a expliqué le geste symbolique "No Racism" de la FIFA ainsi que sa politique plus large de tolérance zéro lors d’une table ronde

Ce geste, qui constitue l’un des cinq piliers d’action que la FIFA demande aux associations membres (AM) de mettre en œuvre, complète la procédure en trois étapes – introduite en 2017 – permettant aux arbitres de d’abord arrêter, puis suspendre, et enfin abandonner les matchs en cas d’incidents de discrimination.

Outre la présidente Klaveness, le secrétaire général de la NFF, Karl-Petter Løken, l’ancien capitaine de l’équipe nationale masculine, Brede Hangeland, la présidente du Comité olympique et paralympique norvégien et de la Confédération des sports, Zaineb Al-Samarai, ainsi que le responsable de la Ligue norvégienne de football professionnel, Jens Haugland, étaient présents. Des représentants du ministère de la Culture et de l’Égalité, des entreprises norvégiennes, du football de rue et de divers États au sein du pays scandinave ont également participé, dans le but de développer une approche coordonnée de la question à travers la société norvégienne.