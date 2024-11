Journée internationale pour la tolérance : La FIFA publie de nouveaux chiffres sur le service de modération sur les réseaux sociaux

La Journée internationale pour la tolérance de l’Unesco est célébrée le 16 novembre

Le Service de modération sur les réseaux sociaux (SMPS, de l’anglais Social Media Protection Service) a été lancé en 2022

Ce service protège les joueurs et les officiels contre les abus et les menaces en ligne

À l'occasion de la Journée internationale pour la tolérance, le 16 novembre, la FIFA a publié des chiffres montrant comment le Service de modération sur les réseaux sociaux (SMPS) protège les joueurs, les entraîneurs, les officiels et les équipes contre les contenus discriminatoires, offensants ou menaçants.

Lancé pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le SMPS intervient en contrôlant les comptes publics des joueurs et des officiels pour détecter les contenus discriminatoires, offensants ou menaçants et les supprimer en partenariat avec les plateformes de réseaux sociaux. Les individus ou les représentants peuvent aussi opter pour la modération de leur compte, ce qui permet de détecter et de masquer en temps réel les contenus offensants.

Les dernières données montrent que, depuis son lancement, ce service a protégé 12 318 comptes, couvrant 6 367 joueurs, entraîneurs et officiels de 387 équipes participantes ayant disputé 18 tournois mondiaux et/ou continentaux. Au total, 31,2 millions de posts ont été analysés, 6,4 millions d’entre eux ont été masqués et 35 533 commentaires ont été signalés aux plateformes concernées. Un tel niveau de contrôle, de modération, de signalement et de protection globale des joueurs est sans précédent dans le sport mondial.

"La FIFA s'est engagée pleinement à lutter contre toutes les formes de discrimination et nous continuerons à investir dans le Service de modération sur les réseaux sociaux afin d'assurer la couverture la plus large possible sur de multiples plateformes", a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Désormais, l'accès au service est disponible à tout moment pour les 211 associations membres de la FIFA. Des mesures de protection leur sont garanties que leurs équipes soient qualifiées pour les tournois FIFA ou non."

Dans le cadre de la campagne "No Discrimination" de la FIFA, le SMPS a été renforcé cette année. Son accès a été étendu à l’ensemble des 211 associations membres de la FIFA afin que les équipes en competition puissent en bénéficier même en dehors des tournois FIFA, comme l’UEFA EURO 2024 et la Copa América de la CONMEBOL 2024.

L’Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 16 novembre Journée internationale pour la tolérance en 1996. Cette proclamation a résulté de l’adoption, un an plus tôt, de la Déclaration de principes sur la tolérance par les États membres de l’Unesco. Cette déclaration affirme notamment que la tolérance signifie le respect et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains, tout en reconnaissant les droits universels de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui.