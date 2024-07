Trezeguet annonce la passion d’une nation pour les futurs champions

Champion du monde avec la France, Trezeguet reste très attaché à l’Argentine

Avant la Coupe du Monde U-20 2023, il promet un tournoi sous le signe de la passion

"En Argentine, le football est vécu avec passion, mais c’est aussi une partie de la culture, une religion", estime-t-il

Nous vivons une époque incertaine, marquée par des conflits et des crises mondiales. Le monde est divisé. Le pouvoir du football rassemble les peuples, qui dépassent les frontières, s’unissent et célèbrent ensemble. Football Unites the World est un mouvement mondial visant à inspirer, unir et favoriser le développement par le football. À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Argentine 2023, David Trezeguet évoque la passion qui attend les futurs champions dans le pays qui l’a vu grandir et qui représente une partie importante de sa double culture. Vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 1998 avec les Bleus, il revient également sur la saveur particulière qu’a eue la finale de l’édition 2022 au Qatar rentre l’Albiceleste et la France.

02:55

"On est tous conscients que c’est un pays où le football est vécu avec passion, mais c’est aussi une partie de la culture, une religion. Surtout après avoir gagné la Coupe du Monde au Qatar, cette folie a encore beaucoup monté", assure l’ancien attaquant à propos du pays hôte du tournoi U-20. "La ferveur par rapport aux U-20 va être exceptionnelle. Au niveau des stades, de la passion, du public qui va répondre présent, je pense que ça va être quelque chose d’assez fort pour les joueurs, dans l’émotion de connaître un pays où le football est quelque chose de très très fort." FIFA Legend et Ambassadeur de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Argentine 2023, Trezegol assure qu’il ne manquera pas une miette d’une compétition que l’Argentine a remportée six fois - un record - et la France une. "Je serai présent pour profiter de la qualité des joueurs, mais aussi pour profiter d’un pays qui est fier d’avoir gagné la dernière Coupe du Monde."

Cette victoire argentine au Qatar avait naturellement une saveur particulière pour le Franco-Argentin. "La finale a été très compliquée sur un plan personnel. J’étais présent au Qatar. Voir mes deux pays se partager une finale, et surtout de Coupe du Monde, ça a été assez difficile", admet-il, à propos d’un match qui a atteint des sommets en termes de qualité de jeu, mais aussi d’émotions.

"Sur le plan sportif, c’était un match avec une folie totale, un très bon match. Sur le plan personnel, bien sûr, la France reste le pays qui m’a adopté, le pays qui s’est adapté à moi. Mais en même temps, j’étais content aussi pour l’Argentine, un pays qui a beaucoup souffert, avec un joueur exceptionnel comme l’est Lionel Messi. Mais sur la globalité de la compétition, on a vu une finale avec deux équipes qui avaient beaucoup d’ambition, beaucoup d’envie."

L’ancien attaquant de la Juventus y a même vu un symbole, voire une passation de pouvoir. "D’un côté, Lionel Messi. De l’autre, Kylian Mbappé, il y avait un côté le présent contre le futur", juge Trezeguet, optimiste pour les finalistes malheureux. "Même si la France a connu la défaite, je pense que pour l’avenir, ça reste l’équipe la plus complète."

Admiré dans les deux pays, tant pour ses exploits avec les Bleus, que pour sa fin de carrière réussie à River Plate et Newell’s Old Boys, Trezeguet est bien placé pour reconnaître le pouvoir du football dans la société. "Dans mon histoire, j’ai connu un rapport particulier avec la France surtout l’année 1998, dans laquelle on était tous conscients qu’il y avait des soucis dans le pays. Avoir gagné la Coupe du Monde, ça a uni tout un pays au niveau social, au niveau de la culture, au niveau de l’opinion. Et ça a été extraordinaire", se souvient-il, insistant également sur la faculté du sport roi à rendre le monde meilleur, comme le promeut la campagne de la FIFA Football Unites The World. "Par rapport à mes racines, je suis tout le temps dans l’idée que le racisme ne doit pas exister. Sans oublier que le football unit, au niveau social, par l’amour du football. Cela a tours été ma ligne de conduite", insiste-t-il, avant de conclure en citant la récente Coupe du Monde de la FIFA, qui a montré l’exemple en termes de rapprochement entre les peuples : "Le Qatar a fait quelque chose d’extraordinaire. Surtout, on a vu cette union entre supporters en public, dans une vraie fête. On ne doit pas oublier que le football, c’est une fête."