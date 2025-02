Un moment historique pour l'arbitrage féminin océanien

Premier tournoi masculin de l'OFC à compter une équipe d'arbitres entièrement féminine

Onze arbitres de match de cinq nations, dont trois de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

"Ces arbitres ont travaillé sans relâche et ont fait leurs preuves au plus haut niveau" - Kevin Stoltenkamp, ​​responsable de l'arbitrage de l'OFC

Les Îles Cook étaient le lieu improbable où une page d'histoire de l'arbitrage s'est écrite la semaine dernière.

La nation polynésienne se trouve dans un endroit isolé à mi-chemin entre l'Australie et le continent sud-américain. Petite par sa population - elle fait partie des plus petites des 211 associations membres de la FIFA avec environ 15 000 habitants - le pays insulaire s'étend à l'inverse sur une immense étendue d'océan.

Principalement connues pour leur tourisme, les Îles Cook ont ​​​​maintenant une place dans les annales de la Confédération de football d'Océanie (OFC) en tant que lieu d'un événement historique : le premier tournoi masculin de l'OFC à présenter une équipe d'arbitrage entièrement féminine.

Onze arbitres de match de la FIFA représentant les Fidji, la Nouvelle-Zélande, les Samoa, les Îles Salomon et les Tonga ont officié lors du tournoi de qualification pour la Ligue des champions masculine de l'OFC 2025 qui s'est tenu à l'Académie de la CIFA (Association de football des Îles Cook) bordée de palmiers dans la capitale Avarua.

Les locaux ont eu une double raison de se réjouir, puisque Tupapa Maraerenga est devenu la première équipe des Îles Cook à remporter le tournoi de qualification depuis six ans. Le vainqueur sera désigné lors de la finale continentale qui se tiendra en avril et qui réunira huit équipes, dont l'Auckland City FC, champion en titre et participant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

Les fonds de la FIFA consacrés à la lutte contre le Covid-19 ont été consacrés aux arbitres immédiatement après la crise du Covid (2020-2021). L’investissement dans le développement des arbitres de chaque pays est financé par les fonds opérationnels de l’association membre concernée dans le cadre du programme FIFA Forward.

Le responsable de l’arbitrage de l’OFC, Kevin Stoltenkamp, ​​a salué cette étape importante, ces nominations étant également l’occasion de s’appuyer sur l’héritage de la première Coupe du Monde senior organisée dans la région.

« Ces arbitres ont travaillé sans relâche et ont fait leurs preuves au plus haut niveau, nombre d’entre eux ayant officié lors de tournois de la FIFA », a commenté Stoltenkamp.

« Cela témoigne de la qualité croissante des arbitres qui viennent d’Océanie et de notre engagement à créer une communauté de football plus inclusive. C'est un moment historique pour les arbitres féminines et pour la Confédération de football d'Océanie. »

Parmi les arbitres figuraient Anna-Marie Keighley (Nouvelle-Zélande) et les arbitres assistantes Sarah Jones (Nouvelle-Zélande) et Maria Salamasina (Samoa), toutes deux présentes à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™.

Cinq des 11 nations de l’OFC étaient représentées aux Îles Cook, et chaque arbitre de match a bénéficié d’un niveau supplémentaire de développement personnel au milieu des différences que présente le football masculin.

« Beaucoup d’entre eux [les joueurs masculins], s’ils ne sont pas satisfaits de la décision des arbitres, honnêtement, ils nous écoutent. C’est vraiment bien, nous apprécions vraiment cela », a déclaré Salamasina. « S’ils ne le sont pas, alors, dans le cadre des lois et des règles du jeu, les cartons distribuées. C’est une question de respect et de compréhension du football. »

L’expérimentée Salamasina a ajouté : « Pour moi, c’est vraiment spécial. C’est la première fois qu’une équipe entièrement féminine officie dans un tournoi masculin. De plus, nous sommes toutes des arbitres de la FIFA. C’est un moment historique, pas seulement pour nous, mais pour toutes les femmes arbitres du Pacifique. »

Maintenant que la voie vers le plus haut niveau s’est élargie, les opportunités offertes aux jeunes femmes arbitres de match en herbe sont claires.

« L’OFC a vraiment soutenu l’égalité générale. C’est vraiment passionnant et nous apprenons les unes des autres », a déclaré l’arbitre de match fidjienne Torika Delai, tout en prodiguant quelques conseils aux femmes arbitres en herbe.

« Relevez le défi et laissez-vous inspirer. »

Arbitres :

Anna Marie Keighley, Sarah Jones, Beth Rattray (toutes de Nouvelle-Zélande), Shama Maemae (Îles Salomon), Torika Delai (Fidji)

Arbitres assistantes :