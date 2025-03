Le président de la FIFA remercie la Fédération irlandaise de football, qui a accueilli l’assemblée générale annuelle de l’IFAB à Belfast

Gianni Infantino participe à la 139è assemblée générale annuelle (AGA) de l’International Football Association Board (l’IFAB) dans la capitale de l’Irlande du Nord

Accompagné du Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, au sein de la délégation de la FIFA, Gianni Infantino participe à des discussions concernant les modifications apportées aux Lois du jeu

« Nous continuerons de travailler ensemble », a-t-il déclaré après avoir évoqué des modifications visant à réduire les pertes de temps de jeu et à mieux protéger les arbitres

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a remercié la Fédération irlandaise de football pour son « accueil exceptionnel » suite à la 139e assemblée générale annuelle (AGA) de l’International Football Association Board (l’IFAB), qui s’est tenue en Irlande du Nord, à Belfast.

Vittorio Montagliani, Vice-Président de la FIFA, Kanya Keomany and Hany Abo Rida, membres du Conseil de la FIFA, Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, Pierluigi Collina, Président de la Commission des Arbitres de la FIFA, Arsène Wenger, Directeur du Développement du football mondial de la FIFA et Jill Ellis, Directrice du football, étaient présents au sein de la délégation de la FIFA aux côtés du Président de la FIFA lors de l’assemblée des législateurs du football, à laquelle des membres officiels de la Fédération anglaise de football, de la Fédération écossaise de football et de la Fédération galloise de football ont également pris part.

« Participer aujourd’hui à la 139è assemblée générale annuelle (AGA) de l’International Football Association Board (The IFAB) à Belfast fut un grand moment » a déclaré Gianni Infantino, avant d’assister au quart de finale de la coupe d’Irlande entre les Crusaders et Cliftonville, à Seaview, plus tard dans la journée. « Un grand merci à Conrad Kirkwood, Président de la Fédération irlandaise de football, et à son équipe pour leur accueil exceptionnel, alors que j’ai profité de l’occasion pour évoquer les améliorations des Lois du jeu et faire le point sur plusieurs essais en cours. »

139e assemblée générale annuelle de The International Football Association Board 01:36

Plusieurs modifications des Lois ont été entérinées et seront mises en œuvre lors de la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, avant d’entrer en vigueur dans le football mondial à compter du 1er juillet de cette année. La décision d’accorder un corner à l’équipe adverse si le gardien gagne du temps en gardant la balle pendant plus de huit secondes est une des principales évolutions.

139e assemblée générale annuelle de The International Football Association Board Previous 01 / 15 FIFA Secretary General Mattias Grafström, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani during the IFAB 139th Annual General Meeting 02 / 15 First Deputy President of the IFA Neil Jardine, Irish Football Association Secretary General Patrick Nelson, Irish Football Association President Conrad Kirkwood and IFAB Secretary and CEO Lukas Brud during the IFAB 139th Annual General Meeting 03 / 15 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger and FIFA Chief Football Officer Jill Ellis during the IFAB 139th Annual General Meeting 04 / 15 Football Association Of Wales Chief Executive Noel Mooney (C) during the IFAB 139th Annual General Meeting 05 / 15 FIFA Referee Committee Chairman Pierluigi Collina during the IFAB 139th Annual General Meeting 06 / 15 PGMOL Chief Refereeing Officer Howard Webb during the IFAB 139th Annual General Meeting 07 / 15 FIFA Vice-President and Chairwoman of the Football Association Debbie Hewitt during the IFAB 139th Annual General Meeting 08 / 15 Scottish Football Association Vice-President Leslie Gray during the IFAB 139th Annual General Meeting 09 / 15 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger during the IFAB 139th Annual General Meeting 10 / 15 Irish Football Association (IFA) President Conrad Kirkwood speaks during the IFAB 139th Annual General Meeting 11 / 15 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani (R) prior to the IFAB 139th Annual General Meeting 12 / 15 General view during a press conference following the IFAB 139th Annual General Meeting 13 / 15 FIFA Secretary General Mattias Grafström during a press conference following the IFAB 139th Annual General Meeting 14 / 15 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger and FIFA President Gianni Infantino sign a board during the IFAB 139th Annual General Meeting 15 / 15 FIFA President Gianni Infantino presents a pennant to Irish Football Association (IFA) President Conrad Kirkwood during the IFAB 139th Annual General Meeting Next

La possibilité pour les arbitres de faire des annonces dans le stade suite à un examen par l’arbitre assistant vidéo (VAR) ou un contrôle VAR prolongé, que la FIFA a déployé pour la première fois lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2022™ô avant de commencer à l’utiliser dans le cadre d’un tournoi international senior lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, a été donnée aux organisateurs de compétition.

L’initiative « capitaine seulement », qui a été mise en œuvre lors des Tournois Olympiques de Football qui se sont déroulés l’année dernière pendant les Jeux Olympiques de Paris, ont été intégrés aux statuts du jeu, ce qui signifie que les compétitions dans le monde entier peuvent décider que seuls les capitaines des équipes peuvent approcher l’arbitre dans certaines situations.

« Je tiens à saluer les décisions de l’IFAB concernant des modifications apportées aux lois de notre sport, à savoir les pertes de temps causées par les gardiens de but, le fait que seuls les capitaines soient autorisés à approcher les arbitres dans certaines situations ainsi que d’autres changements importants. Ils seront tous mis en œuvre lors de la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui se déroulera aux États-Unis plus tard dans l’année, alors que nous faisons tout notre possible pour rendre notre sport plus sûr et plus accessible à tous. Nous continuerons de travailler ensemble » a affirmé le Président de la FIFA, qui a ajouté que les tournois de la FIFA continueront d’être des terrains d’essais pour d’éventuelles modifications des règles ou innovations.

« De plus, après avoir reçu des réactions positives de certaines compétitions au cours desquelles les arbitres étaient autorisés à porter des caméras corporelles, nous avons confirmé notre intention d’implémenter cette technologie lors de la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, celle-ci devenant partie intégrante de la retransmission des matchs en direct.