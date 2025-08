Gianni Infantino : "Tout le monde a le droit de jouer au football dans un environnement sûr"

Gianni Infantino a pris la parole lors de la conférence pour un environnement sûr dans le sport par l’intermédiaire d’un message vidéo

L’événement a eu lieu à Valence, dans le cadre de la Semaine européenne du sport

Joyce Cook, conseillère principale rattachée au Bureau du Président, a participé à l’une des tables rondes

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a apporté sa contribution à la conférence pour un environnement sûr dans le sport, qui s’est déroulée le vendredi 22 septembre au Palau de les Arts Reina Sofía de Valence (Espagne). Cet événement s’est tenu à l’occasion de la Semaine européenne du sport, elle-même organisée dans le cadre de la présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne.

M. Infantino s’est adressé aux participants par l’intermédiaire d’un message vidéo dans lequel il a rappelé que les millions de personnes qui pratiquent "le plus beau sport du monde" ont droit à un environnement sûr.

Message de Gianni Infantino lors de la conférence pour un environnement sûr dans le sport à Valence 07:05

"Que l’on soit joueur, entraîneur, arbitre, spectateur ou supporter, le football est avant tout un plaisir. La FIFA souhaite que tout le monde puisse profiter du plus beau sport du monde dans un environnement sûr et festif", a déclaré le Président de la FIFA. "Partout dans le monde et à tout moment, des millions de jeunes, de femmes et d’hommes jouent au football. C’est particulièrement vrai pour les enfants, qui jouent à l’école, dans les parcs, n’importe où. Toutes ces personnes ont une chose en commun : le droit de profiter du football dans un environnement sûr, au sein d’une culture porteuse de respect et de compréhension mutuelle."

Après avoir participé à une série de réunions à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Infantino a tenu à rappeler l’ensemble des parties concernées à leurs responsabilités en matière de sûreté. Il a également souligné le rôle important joué par la FIFA dans ce domaine.

"Fédérations, gouvernements, autorités nationales et internationales, nous sommes tous responsables de la sécurité de ceux qui participent au football. La FIFA fait elle aussi tout son possible pour garantir la sûreté de ceux qui jouent au football, enfants ou adultes, surtout les plus vulnérables."

Le Président Infantino a évoqué l’engagement de longue date de la FIFA en faveur des droits humains, notamment à travers le département Protection et prévention à l’égard des enfants et FIFA Guardians, son programme de prévention lancé en 2020.

Il a en outre rendu hommage aux cent premiers étudiants de la formation FIFA Guardians qui recevront leur diplôme le mois prochain, à l’occasion du premier Sommet sur la prévention de la FIFA. "Ce diplôme s’adresse à tous ceux qui prennent une part active dans le football. Plus de 8 500 personnes ont déjà suivi cette formation depuis son lancement."

M. Infantino a, enfin, souligné la politique de tolérance zéro de la FIFA à l’égard de toute forme de violence, de harcèlement ou de maltraitance ; le rôle du Code d'éthique de la FIFA, ainsi que les protocoles d’accord signés avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Conseil de l’Europe, dans le cadre desquels s’inscrit son soutien à la campagne "Start to Talk" (Briser le silence).

"Ces signaux forts témoignent de notre engagement et de notre conviction que le changement passera nécessairement par la coopération et l’unité. À ce titre, nous devons continuer à avancer ensemble et à apprendre les uns des autres pour que le sport bénéficie d’un environnement toujours plus sûr", a-t-il lancé en guise de conclusion.

Joyce Cook, conseillère senior rattachée au Bureau du Président, a participé à la table ronde intitulée "Harcèlement dans le sport – Situation et mécanismes de protection". Elle a ainsi pu dialoguer avec Kari Fasting, professeure à l’École norvégienne des sciences du sport, Cristina Almeida, du Comité national olympique portugais, et Ainhoa Azurmendi, docteure en psychologie espagnole.

"Naturellement, il faut travailler au niveau régional mais notre vaste expérience de ce type de situations nous a convaincus qu’il fallait aussi réfléchir à des solutions internationales impliquant de nombreux acteurs", a-t-elle souligné.

Elle en également a profité pour remercier le CIO de ses efforts et souligner la coopération entre les institutions sportives internationales. "Désormais, nous travaillons main dans la main. Parallèlement, nous nous penchons sur des solutions propres au football. Je crois que nous sommes tous conscients que ces questions doivent être abordées avec beaucoup de délicatesse. Les athlètes et les joueurs sont de plus en plus nombreux à s’exprimer sur ces sujets. Lorsqu’ils prennent la parole, nous nous devons d’être présents à leurs côtés."