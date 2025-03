Gianni Infantino félicite Patrice Motsepe, président de la CAF, pour sa réélection

Patrice Motsepe a été réélu sans opposition lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF au Caire, en Égypte

Le Président Infantino souligne les récentes avancées du continent sur le terrain et en dehors

Président de la FIFA : « Seule une Afrique unie peut avoir un véritable impact sur la FIFA et sur le monde »

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a félicité Patrice Motsepe pour sa réélection au poste de président de la Confédération africaine de football (CAF) et a souligné les récentes avancées du continent sur et en dehors du terrain grâce à l’unité de la confédération et à son étroite collaboration avec la FIFA.

Élu pour la première fois à la tête de l’instance dirigeante du football africain en mars 2021, Patrice Motsepe a été reconduit, sans opposition, pour un nouveau mandat de quatre ans, à l’occasion de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF, qui s’est tenue au Caire, en Égypte.

Dans son discours prononcé devant les délégués, M. Infantino a tenu à saluer la prospérité qu’a connue le football africain sur la scène internationale sous la présidence de M. Motsepe, qui est également l’un des vice-présidents de la FIFA.

Le Maroc est devenu la première nation africaine à se hisser en demi-finale d’une Coupe du Monde de la FIFA lors de l’édition 2022, et les équipes du continent ont brillé lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, trois de ses quatre représentants ayant atteint la phase à élimination directe.

Par ailleurs, le Président de la FIFA a rappelé que des pays africains accueilleraient la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2025 aux Seychelles et la Coupe du Monde U-17 Féminine de la FIFA 2025ô au Maroc. Le « royaume chérifien », justement, sera l’un des trois co-organisateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, devenant ainsi le deuxième pays africain à organiser la plus illustre des compétitions nationales masculines de la FIFA.

« Tout cela n’aurait pas été possible sans unité, sans que vous ne travailliez tous de concert et d’arrache-pied au sein de la FIFA », a déclaré Gianni Infantino avant la tenue du vote de l’Assemblée générale extraordinaire qui désignera les membres du Conseil de la FIFA de la CAF.

« De notre côté, à la FIFA, nous devons travailler avec chacun d’entre vous, quels que soient les résultats des élections. Nous avons besoin de tout le monde pour réussir, car une Afrique unie – et permettez-moi d’insister sur le fait que seule une Afrique unie – peut avoir un véritable impact sur la FIFA et sur le monde ».

En amont de la date limite à laquelle les clubs devront communiquer leurs effectifs définitifs, M. Infantino a expliqué qu’actuellement 147 joueurs africains représentant 22 nations différentes joueraient pour 16 des 32 clubs participants à la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. Il a ajouté que les amoureux de football du continent pourraient compter sur quatre clubs – Al Ahly FC (Égypte), l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud) et Wydad AC (Maroc) – pour décrocher le premier véritable titre de champion du monde des clubs en juin, aux États-Unis.

Afin de permettre au Berceau de l’Humanité de continuer à former des joueurs de haut niveau, la FIFA offre à l’immense vivier de talents en Afrique – et ailleurs dans le monde – davantage d’opportunités de démontrer leurs qualités sur la scène internationale à travers des tournois élargis dans toutes les catégories d’âge, notamment avec la perspective de voir jusqu’à 10 équipes nationales masculines de la CAF participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Le Programme de développement des talents de la FIFA offre aux jeunes footballeurs prometteurs une voie d’accès au football professionnel, et ce, indépendamment de leur situation financière ou géographique. Parmi les 54 associations membres (AM) africaines de la FIFA, cinq d’entre elles ont déjà ouvert une Académie des Talents de la FIFA. L’objectif est d’accroître considérablement ce nombre grâce aux 75 infrastructures d’élite qui devraient être mises en place aux quatre coins du monde d’ici 2027.

D’autres initiatives, comme le programme Football for Schools de la FIFA – qui a été lancé dans 43 des 54 AM africaines de la FIFA – améliorent la vie de milliers d’enfants en âge d’aller à l’école sur le continent, tandis que le Programme de développement FIFA Forward poursuit le financement d’infrastructures.

Les AM africaines ont reçu 118,7 millions de dollars – soit le montant le plus élevé parmi les six confédérations – entre 2016 et 2022 pour le financement de 144 projets de développement et l’aménagement de 94 nouveaux terrains, tandis que plus de 10 000 femmes et jeunes filles ont pu participer aux 36 compétitions créées.

Dans le cadre de la troisième phase du programme, le financement de chaque AM a été multiplié par sept par rapport à la période de trois ans de 2016 pour atteindre 8 millions de dollars pour le cycle 2023-2026. De plus, au début du mois, les délais pour les demandes de financement ont été prolongés, ouvrant ainsi la porte à un plus grand nombre de projets et d’opportunités de développement.

M. Infantino a souligné que ces mesures permettraient à l’Afrique de faire davantage entendre sa voix dans le football mondial.

« (Les fonds) que vous – chacun d’entre vous – consacrez aux infrastructures et au développement, au football féminin et à la formation des garçons, nous permettent de créer, collectivement, des académies sur tout le continent. Nous nous efforçons de former des arbitres africains de plus en plus compétents, qui soient parmi les meilleurs au monde. Nous voulons faire en sorte que l’Afrique fasse davantage entendre sa voix sur la scène internationale, pas seulement au Conseil de la FIFA ou à l’échelle du comité, mais également – et pour la première fois de son histoire – sur le terrain.