L'avenir du football tunisien au centre des préoccupations lors de la rencontre de Gianni Infantino avec le nouveau président de la fédération

Le président de la FIFA et le nouveau président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Moez El Nasri, se rencontrent au Caire, en Égypte

Les équipes tunisiennes réalisent de bons résultats dans le football masculin et féminin

Le programme de développement des talents de la FIFA et le programme Forward aident la FTF à mettre en place la «plateforme pour garantir un succès durable»

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le football tunisien est en train de "bâtir la plateforme pour assurer un succès durable", lors de discussions avec le nouveau président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Moez El Nasri, en marge du 14e Congrès Extraordinaire de la CAF au Caire, en Égypte.

La FTF a rejoint le Programme de Développement des Talents de la FIFA (TDS) en 2023, bénéficiant de financements pour renforcer ses académies de filles, ses équipes nationales et ses programmes de développement de talents d'élite. Elle a reçu un financement supplémentaire de 250 000 USD en 2024 pour soutenir la surveillance des performances des joueurs et renforcer l'administration et la gestion des projets TDS afin de maintenir leur mise en œuvre de haute qualité.

FIFA Forward a également contribué de manière significative aux coûts opérationnels de la FTF ainsi qu’à ceux engagés par les équipes nationales tunisiennes depuis le lancement du programme en 2016. Elle a également financé la construction de l’hébergement pour les équipes nationales au sein du centre de performance de l’élite de la FTF et d’un centre de médecine du sport, offrant aux meilleurs joueurs du pays un environnement optimal pour préparer leurs matchs.

«Quel plaisir ce fut de rencontrer et de féliciter le nouveau président élu de la Fédération Tunisienne de Football, Moez El Nasri, et d’interagir avec le vice-président de la fédération, Hussein Jenayah, lors du 14e Congrès Extraordinaire de la CAF», a déclaré le président de la FIFA, qui était accompagné du secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, et de Gelson Fernandes, directeur régional Afrique et vice-président adjoint des associations membres à la FIFA.

«La Tunisie a toujours eu un vivier de talents fort et, avec l'aide de FIFA Forward et du Programme de Développement des Talents de la FIFA, la Fédération Tunisienne de Football est en train de bâtir la plateforme pour garantir un succès durable. Tandis que l’équipe nationale masculine se porte bien en termes de qualifications pour une troisième Coupe du Monde consécutive, l’Espérance Sportive de Tunis représentera cette nation passionnée de football aux États-Unis plus tard cette année lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. J’assure à tous les membres de la fédération le plein soutien de la FIFA, alors que nous développons le football en Tunisie.»

Un pays avec une passion inextinguible pour le football, les supporters sont électrisés par quelques équipes performantes. L’équipe nationale masculine de la Tunisie est en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026™ , ce qui lui offre une occasion idéale de se qualifier pour sa troisième Coupe du Monde consécutive au Canada, au Mexique et aux États-Unis l’année prochaine, et la septième de son histoire. Les équipes A masculines et féminines participeront à leurs tournois respectifs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) dans les 12 prochains mois, et les équipes U-17 masculines et U-20 féminines restent en lice pour se qualifier pour les tournois de la FIFA dans leurs catégories d'âge respectives.

La fédération reconnaît également la nécessité de garantir un développement continu sur le terrain et en dehors des stades à travers la Tunisie.

«Notre programme se concentre sur la revitalisation au niveau administratif, la modernisation de l’administration de la fédération, la formation des jeunes et le développement du football féminin, du beach soccer et du futsal», a expliqué le président El Nasri après sa rencontre avec M. Infantino. «C’est l’ensemble du programme de développement, y compris surtout les académies de jeunes, et vous verrez des projets qui mèneront à des réalisations dans l’année à venir.»