Le Secrétaire Général de la FIFA entrevoit un avenir brillant pour le football en Océanie après la qualification historique de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Les All Whites profitent de l’extension de la nouvelle Coupe du Monde de la FIFA™ pour signer un exploit dans l’histoire du football dans un « moment de grande fierté » pour le football en Océanie

Après l’avoir brillamment emporté 7-0 contre les Fidji lors des demi-finales des éliminatoires de la zone Océanie, la Nouvelle-Zélande a obtenu le précieux sésame pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en battant la Nouvelle Calédonie 3-0 lors de la finale, qui s’est déroulée lundi au stade Eden Park d’Auckland. C’est la troisième fois que les All Whites se qualifient pour la Coupe du Monde de la FIFA, après avoir participé à la phase de groupes en 1982 et en 2010, mais la première sans jouer un match de barrage intercontinental. Cette opportunité a été rendue possible par une décision prise en janvier 2017 par le Conseil de la FIFA visant à étendre le tournoi de 32 à 48 équipes, un record, pour l’édition 2026.