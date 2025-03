Le Secrétaire Général de la FIFA considère que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ est la pièce manquante dans l’écosystème du football

Le Secrétaire Général de la FIFA assiste à la toute première conférence The Business of Soccer, qui se déroule à Los Angeles, États-Unis

Mattias Grafström déclare que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est « une nouvelle aventure pour le football de club »

Il évoque également la croissance « exponentielle » du football féminin dans le monde

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a souligné l’éventail des opportunités qu’offre la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, expliquant à un panel d’experts que la compétition basée sur le mérite est « la pièce manquante dans l’écosystème » du football dans la région et au-delà.

Au cours des prochaines années, le sport numéro un au monde va prendre d’assaut les Amériques, en commençant dès cet été avec la Coupe du Monde des Clubs™ de la FIFA, qui se déroulera aux États-Unis. La compétition, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet dans 12 stades répartis dans 11 villes, accueillera les 32 meilleurs clubs du monde, qui tenteront de remporter le titre de « champion du monde officiel des clubs de la FIFA » lors du tournoi le plus inclusif de l’histoire.

« Ce sera une compétition fantastique. C’est une nouvelle aventure pour le football de club. Nous avons travaillé sur ce projet avec nos amis de la CONCACAF pendant des années » a déclaré Mattias Grafström à un panel partagé avec Philippe Moggio, Secrétaire Général de la CONCACAF, le second jour de la conférence The Business of Soccer, un événement sur invitation uniquement organisé par Sports Business Journal et Leaders in Sport le jeudi 20 mars.

Et le Secrétaire Général de la FIFA d’ajouter : « C’est une étape très importante pour l’écosystème des clubs, car cette compétition n’existait pas auparavant. Les 32 équipes présentes se sont qualifiées via leur compétition continentale et ont obtenu le droit de participer à ce tournoi sur le terrain. Tous ces clubs ont vraiment mérité le droit d’être ici et de se disputer le tout premier titre de champion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

« Ce qui est incroyable, c’est que cette compétition est une opportunité exceptionnelle pour de nombreux joueurs qui ne jouent pas pour de grandes nations du football et qui ne participeront peut-être pas à la Coupe du Monde (de la FIFA) avec leur équipe nationale en 2026. Je pense que c’est exactement ce qui manquait à l’écosystème et qu’avoir une grande fête qui, comme la Coupe du Monde (de la FIFA) normale, se déroule tous les quatre ans pendant un mois ans, sera quelque chose de vraiment très spécial pour l’écosystème des clubs. Et ce sera bien plus qu’une simple mise en bouche pour l’événement qui déroulera l’année prochaine, à savoir la grande Coupe du Monde de la FIFA 2026. »

Comme le Secrétaire Général de la FIFA l’a mentionné, le football reviendra en Amérique du Nord sous forme de tournoi un an après la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, alors que le Canada, le Mexique et les États-Unis coorganiseront la première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, du 11 juin au 19 juillet 2026. Environ cinq millions de supporters de football en provenance du monde entier sont attendus pour assister à la phase finale, tandis que plusieurs milliards de téléspectateurs pourront regarder les 104 matchs, un record, à distance.

La portée du football féminin connaît également une forte croissance, ce qui lui permet d’apporter une grande contribution à la présence mondiale de ce sport. Suite à l’approbation par le Conseil de la FIFA le 5 mars 2025, la nouvelle Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ et la première édition de la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™ ont été confirmées pour 2026 et 2028, ce qui représente une étape importante pour le sport. La première sera organisée toutes les années au cours desquelles la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™ ne se déroulera pas, ce tournoi respectant le cycle de quatre ans des coupes du monde. Entre-temps, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ se tiendra au Brésil et succédera à l’édition record et transformatrice de la compétition organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.