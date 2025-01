Robbie Williams va collaborer à plusieurs projets en tant qu’ambassadeur musical de la FIFA

Le célèbre artiste britannique s’impliquera dans plusieurs compétitions et événements Robbie Williams interprètera une chanson spécialement écrite pour la Coupe du Monde des Clubs de la

FIFA 2025™, une compétition qu’il juge « énorme »

L’annonce est intervenue lors de l’événement marquant le lancement de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs

L’artiste britannique Robbie Williams, véritable icône internationale de la pop, va collaborer à plusieurs projets musicaux autour de compétitions et d’événements officiels de la FIFA – à commencer par la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.

L'actuel président du club de Port Vale, qui se présente volontiers comme un inconditionnel du football, a été nommé ambassadeur musical de la FIFA par le Président de la FIFA, Gianni Infantino. L’annonce a été faite à l'occasion d’un événement marquant le lancement de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs à New York, le 16 janvier dernier.

Les détails de cette collaboration entre la FIFA et l’un des artistes les plus populaires de la planète seront dévoilés au cours des mois et des semaines précédant le match d’ouverture. Pour rappel, le samedi 14 juin 2025, Al Ahly FC affrontera l’Inter Miami CF au Hard Rock Stadium de Miami et Robbie Williams a d’ores et déjà annoncé qu’il interprèterait une chanson à l’occasion de ce rendez-vous incontournable.

« C’est un très grand honneur pour moi », a déclaré Robbie Williams au Président Infantino, devant un parterre de stars réunies à Manhattan dans la boutique de Tiffany & Co ; le célèbre joaillier ayant collaboré à la réalisation du trophée. Après avoir chanté quelques-uns de ses plus grands succès, comme « Feel » ou « Angels », l’ancien membre du groupe Take That s’est félicité du nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs qui, selon lui, saura certainement trouver son public.

Robbie Williams to collaborate with FIFA as FIFA Music Ambassador 01:15

« Je m’ennuie quand il n’y a pas de matches pendant l’été. Le football nous manque mais cette année, ça ne sera pas le cas », s’est réjoui Robbie Williams. « Un grand merci à la FIFA d’avoir créé cette compétition pour que je souffre plus de cette solitude ! Le football est un peu comme un doudou pour moi. Alors, quoi de mieux qu'une grande compétition pour passer l’été ? J’ai hâte d’y être ! »

Le nouveau format fait de cette édition la compétition interclubs la plus inclusive de l'histoire. En effet, les équipes participantes ont pu gagner leur place de deux manières : en remportant la principale compétition interclubs de leur confédération ou grâce à la régularité de leurs performances au niveau continental sur la période 2021-2024. Dans moins de cinq mois, les 32 équipes en lice, issues des six confédérations, s’affronteront dans 12 stades et 11 villes magnifiques pour tenter de devenir le premier véritable champion du monde des clubs de l’histoire du football.