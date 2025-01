Lancement de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ lors d’un événement prestigieux dans la boutique phare de Tiffany & Co. à New York

Pour célébrer le début de ce périple historique, le Président de la FIFA était entouré de légendes du football et de stars du divertissement

Le trophée s’arrêtera dans 29 villes avant le match d’ouverture du samedi 14 juin 2025

Les billets pour tous les matches de la phase à élimination directe sont désormais disponibles pour le grand public

La Tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ a été lancée aujourd’hui au Landmark, la boutique emblématique de Tiffany & Co. sur la 5e Avenue. Cet événement marque le début d’un périple mondial historique de cinq mois qui verra le somptueux nouveau trophée visiter les villes des 32 clubs en lice dans la compétition.

Pour l’occasion, plus de 200 invités étaient présents à New York pour assister à une cérémonie de lancement des plus glamours. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, ont été rejoints par les présidents, directeurs généraux et autres invités des clubs participants, mais aussi par les représentants des partenaires commerciaux et médiatiques de la FIFA – notamment le diffuseur mondial exclusif de la compétition, DAZN –, sans oublier les dirigeants et ambassadeurs de Tiffany & Co.

L’événement a débuté par une prestation pleine d’émotion d’un des musiciens classiques les plus en vue du moment, le pianiste et compositeur Alexis Ffrench, avant un concert exclusif et intimiste de la star internationale Robbie Williams, qui a interprété de nouveaux titres, mais également certains de ses plus grands succès.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ - Début du Trophy Tour à New York City 01:20

« En l’espace de 140 jours, le trophée ira dans pas moins de 29 villes de 20 pays. Ce voyage épique est à l’image de cette compétition révolutionnaire, qui va redéfinir le football de clubs mondial – et nous l’avons lancé avec style », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« La Tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA donnera aux joueurs, aux entraîneurs et aux supporters du monde entier l’opportunité d’approcher le trophée le plus convoité du football de clubs. Ce faisant, tous montreront que le monde est leur terrain, unissant la planète à travers leur enthousiasme et leur rêve d’être les premiers à soulever le trophée de cette nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. »

L’événement a également coïncidé avec la réouverture de la billetterie de cette édition inaugurale. Le grand public peut désormais réserver des places pour tous les matches de la phase à élimination directe (play-offs), en plus des matches de la phase de groupes déjà proposés lors de la première phase de vente. De plus amples informations sur cette phase de vente sont disponibles sur FIFA.com/tickets.

Un parcours véritablement mondial pour donner vie au slogan « Le monde est votre terrain »

Le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entamera en Europe – et plus particulièrement à Lisbonne (Portugal) – une tournée monumentale de 147 jours à travers 20 pays et 29 villes. De Manchester à Tokyo en passant par Rio de Janeiro et Casablanca, ce périple de cinq mois prendra fin à Miami, juste à temps pour le match d’ouverture de la compétition prévu le samedi 14 juin 2025. L’Inter Miami CF affrontera pour l’occasion Al Ahly FC au Hard Rock Stadium, devant 65 000 spectateurs.

L’objectif de la tournée est de faire comprendre à tous les supporters que « Le monde est leur terrain », aussi la FIFA encourage-t-elle les 32 clubs participants et leurs fans à célébrer cet événement en montrant au monde entier ce qui les rend uniques, sur le terrain comme en dehors. Chaque escale fera découvrir l’âme et les traditions des clubs participants à travers des festivités uniques et mémorables, que les fans pourront suivre à travers le contenu et les interviews proposés sur DAZN.com.

Pour de plus amples informations au sujet du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et de la tournée, veuillez consulter FIFA.com.

Un trophée innovant dévoilé pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 00:45

Imaginé par la FIFA, le nouveau trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA a été réalisé en collaboration avec le joaillier de luxe mondial Tiffany & Co. Il a été dévoilé en ligne en novembre 2024 et présenté officiellement quelques semaines plus tard à Miami, lors du tirage au sort de la compétition. La majestueuse statuette sera soulevée pour la première fois au MetLife Stadium de New York – New Jersey, le dimanche 13 juillet 2025. De plus amples informations sur le design du trophée sont disponibles sur FIFA.com.