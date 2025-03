Ouverture de la vente de billets pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA Seychelles 2025™

La compétition s’annonce riche en spectacle et en buts, et devrait faire le bonheur des petits et des grands

Afin de permettre aux familles, amis et supporters de profiter ensemble de cet événement et d’admirer les champions du sable dans un environnement exceptionnel, les billets sont disponibles à partir de USD 10.

Le Brésil, sextuple champion du monde de beach soccer et tenant du titre, le Portugal, double lauréat de l’épreuve et finaliste malheureux de la dernière édition, et l’Italie font partie des qualifiés. Le Chili, le Guatemala, la Mauritanie et les Seychelles feront leurs grands débuts en phase finale, qui marquera également la première apparition du pays hôte dans une compétition de la FIFA.