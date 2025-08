Les finalistes des The Best FIFA Football Awards 2023 dévoilés

La FIFA a annoncé les finalistes de l'édition 2023 des The Best FIFA Football Awards™

Les lauréats seront couronnés le lundi 15 janvier 2024 à Londres, en Angleterre

Les résultats seront publiés dans leur intégralité sur FIFA.com à l'issue de la cérémonie de remise des prix

Les lauréats dans chacune des catégories seront dévoilés lors d'une cérémonie qui se tiendra à Londres le lundi 15 janvier 2024. C'est la troisième fois que la FIFA organise les Best FIFA Football Awards dans la capitale anglaise, qui a accueilli l'évènement en 2017 et 2018.

The Best - Gardienne de but de la FIFA :

Les finalistes pour le prix The Best - Gardienne de but de la FIFA 2023 sont (dans l'ordre alphabétique) :

Mackenzie Arnold (Australie / West Ham United FC)

Catalina Coll (Espagne / FC Barcelona)

Mary Earps (Angleterre / Manchester United)

The Best - Gardien de but de la FIFA

Les finalistes pour le prix The Best - Gardien de but de la FIFA 2023 sont (dans l'ordre alphabtique):

Yassine Bounou (Maroc / Seville FC / Al Hilal)

Thibaut Courtois (Belgique / Real Madrid CF)

Ederson (Brésil / Manchester City FC)

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Les finalistes pour le prix The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football féminin 2023 sont (dans l'ordre alphabétique) :

Jonatan Giráldez (Espagne / FC Barcelona)

Emma Hayes (Angleterre / Chelsea FC)

Sarina Wiegman (Pays-Bas / Angleterre)

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

Les finalistes pour le prix The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin 2023 sont (dans l'ordre alphabétique) :

Pep Guardiola (Espagne / Manchester City FC)

Simone Inzaghi (Italie / FC Internazionale Milano)

Luciano Spalletti (Italie / SSC Napoli)

The Best - Joueuse de la FIFA

Les finalistes pour le prix The Best - Joueuse de la FIFA 2023 sont (dans l'ordre alphabétique) :

Aitana Bonmatí (Espagne / FC Barcelona)

Linda Caicedo (Colombie / Deportivo Cali Femenino / Real Madrid CF)

Jennifer Hermoso (Espagne / CF Pachuca Femenil)

The Best - Joueur de la FIFA

Les finalistes pour le prix The Best - Joueur de la FIFA 2023 sont (dans l'ordre alphabétique) :

Erling Haaland (Norvège / Manchester City FC)

Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentine / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami)

Prix Puskás de la FIFA

La FIFA a également dévoilé les noms des trois finalistes pour le Prix Puskás de la FIFA. Les nommés sont (dans l'ordre alphabétique) :

Julio Enciso (Paraguay / Brighton & Hove Albion FC)

Guilherme Madruga (Brésil / Botafogo Futebol Clube)

Nuno Santos (Portugal / Sporting CP)

Les trois finalistes pour les prix respectifs des gardien/gardienne de but, des entraîneurs et des joueur/joueuse ont été sélectionnés par un jury international composé de sélectionneurs/sélectionneuse d'équipes nationales, de capitaines d'équipes nationales, de journalistes spécialisés et de fans qui ont voté sur le site officiel de la FIFA.

Pour le Prix Puskás de la FIFA, les sélections des deux groupes de votants - supporters et experts - ont compté chacune pour 50 % du total des votes, quel que soit le nombre de votants de chaque groupe.