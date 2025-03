Le Secrétaire Général de la FIFA participe à l'assemblée générale annuelle de l'IFAB à Belfast, dans un esprit constructif

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, se joint au président de la FIFA Gianni Infantino à la 139e assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board (IFAB)

« Nous avons eu des discussions fructueuses et très constructives », a déclaré monsieur Grafström après la réunion des législateurs du football à Belfast, en Irlande du Nord.

Les modifications apportées aux Lois du jeu pour réduire les pertes de temps de jeu, les annonces de la VAR dans les stades et l’initiative "capitaine seulement" afin de protéger les arbitres sont parmi celles qui entreront en vigueur.

Le Secrétaire Général de la FIFA Mattias Grafström a décrit cette 139e Assemblée générale annuelle (AGA) de l’International Football Association Board (IFAB) comme étant « fructueuses et très constructives » suite aux discussions qui ont eu lieu à Belfast, en Irlande du Nord.

Accueillie par la Fédération irlandaise de football (IFA), la réunion des responsables des règles du jeu a permis d'examiner et d'approuver un certain nombre d'amendements aux Lois du Jeu et de passer en revue les décisions et les mesures mises en œuvre lors de l'assemblée générale annuelle qui avait eu lieu l'année dernière en Écosse.

« Nous avons eu des discussions fructueuses et très constructives - comme d'habitude - sur les changements de l'année dernière, quelques propositions et, je dirais, une décision principale, en ce qui concerne le gardien de but et la durée pendant laquelle il peut garder le ballon où, maintenant, la décision sera que s'il le garde plus de huit secondes, l'équipe adverse obtiendra un corner. C'est donc un grand changement, mais cela fait aussi partie de la stratégie globale de l'IFAB de se pencher sur la perte de temps et sur la façon dont nous pouvons améliorer les choses », a expliqué M. Grafström, qui, avec le Président de la FIFA Gianni Infantino, faisait partie de la délégation de la FIFA lors de la réunion à laquelle étaient présent également des représentants des fédérations anglaise, écossaise et galloise de football.

« C’est un endroit magnifique, parfaitement situé et je profite de l’occasion pour remercier la Fédération irlandaise de football pour son hospitalité et accueil chaleureux.»

139e assemblée générale annuelle de The International Football Association Board 01:36

L'IFAB a également recommandé aux organisateurs de compétitions, aux joueurs et aux officiels de match de travailler ensemble pour adhérer aux directives "capitaine seulement" que la FIFA a mises en œuvre pour les tournois olympiques de football lors des Jeux de 2024 de Paris. Cela signifie qu’uniquement les capitaines seront permis d’approcher les arbitres dans certaines situations.

Un autre changement majeur, qui entrera en vigueur le 1er juillet de cette année, fait également suite à des essais concluants lors des évènements de la FIFA. Les compétitions ont désormais la possibilité pour l'arbitre de faire une annonce sur le terrain pour expliquer sa décision après un examen par l'arbitre assistant vidéo (VAR) ou un contrôle VAR prolongé. Utilisé pour la première fois lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022™ au Maroc, cette mesure a ensuite été également mise en place lors de la Coupe du monde U-20 de la FIFA™ en Indonésie en 2023, et surtout lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA™ la même année.

Alors que d'autres changements potentiels ont été évoqués, notamment en ce qui concerne la loi sur le hors-jeu, l'IFAB a également reçu une mise à jour sur un certain nombre d'essais qui ont été menés au cours des 12 derniers mois dans le but d'améliorer le sport le plus populaire au monde.

Le principal d'entre eux est le Football Video Support (FVS), qui est la réponse de la FIFA à plusieurs demandes d'associations membres de la FIFA qui ne peuvent pas mettre en œuvre le système VAR en raison de ressources humaines et financières limitées.

Support Vidéo Football 01:12

« Le Président de la Comission des arbitres de la FIFA Pierluigi Collina a fait un rapport à ce sujet. Je crois que nous avons effectué deux tests qui se sont avérés très positifs lors de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. Je pense que la technologie a été également très bien accueillie par les entraîneurs » a déclaré, le Secrétaire Général de la FIFA.

« Par conséquent, je pense que cela sera un grand pas vers la démocratisation de la technologie et de l’arbitrage. De plus, en collaboration avec notre département Innovation, nous regarderons comment nous pouvons réduire le coût, mais aussi le mettre à la disposition des associations membres de la FIFA qui le demandent depuis longtemps. Donc, ils ne pourraient peut-être pas s’offrir la VAR mais, j’espère que ce système sera une aide positive pour aider les arbitres à prendre les bonnes décisions sur le terrain. »

Le président de la fédération irlandaise de football (IFA), Conrad Kirkwood, qui a présidé cette réunion a ajouté : « Nous avons du mal à nous offrir une VAR complète, et l'idée qu'il puisse y avoir un examen vidéo effectué sur une base plus modeste qui nous permettrait d'analyser certaines des erreurs potentielles qui peuvent être commises pendant le match est une étape très positive. »

L'IFAB a également reçu une mise à jour sur la campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales de la FIFA "Suspecter et protéger", lancée en septembre 2024 en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, après avoir été discutée lors de l'AGA de l'IFAB de l'année dernière.

L'utilisation de caméras corporelles portées par les arbitres de haut niveau pour fournir des images à des fins d'éducation et de formation était également à l'ordre du jour. Suite aux réactions positives, l’IFAB a soutenu l’engagement de la FIFA à poursuivre l’essai plus loin, l’instance dirigeante du football mondial a confirmé son intention de mettre en place cette technologie à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, lors de la retransmission en direct des matches.

Les conclusions tirées des essais des ports de caméras corporelles par les arbitres en Angleterre dans le but de dissuader les abus physiques et verbaux des officiels de match à des niveaux inférieurs ont également fait l’objet de discussions.

« C’est un réel problème, je pense, pour toutes les parties de base du football, où que vous soyez, dans n'importe quel pays, les abus envers les officiels de match sont des actes très décevants », a déclaré M. Kirkwood. « Je perçois fortement que cela décourage à la fois les officiels de match à continuer à officier mais également de nouvelles personnes à vouloir prendre le sifflet. J’étais donc très intéressé d’entendre parler de cela. »