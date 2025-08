Inspiration, passion et transmission au menu d'Indonésie 2023

L'Indonésie accueille la Coupe du Monde de la FIFA U-17 2023™ du 10 novembre au 2 décembre

Passionné de football, Gunawan parcourt six heures pour regarder chaque match

Le tournoi a apporté inspiration et espoir aux fans locaux, aux entraîneurs et aux joueurs.

Hôte de l'édition 2023 de la Coupe du Monde de la FIFA U-17™, l'Indonésie organise pour la première fois de son histoire un tournoi FIFA sur ses terres.

L'Indonésie étant la quatrième nation la plus peuplée du monde et le football étant le sport numéro un du pays, il n'est pas surprenant d'apprendre que près de 400 000 fans ont déjà franchi les portillons des stades avant même le début des quarts de finale.

Gunawan, fan indonésien 01:56

Parmi ces fans, on trouve Gunawan qui entraîne les jeunes d'un petit village. Depuis deux semaines, il fait des allers-retours réguliers de six heures pour assister aux matchs.

"J'attendais ce moment depuis longtemps. L'annulation de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA m'avait un peu contrarié. Le fait que la Coupe du Monde U-17 de la FIFA se déroule aujourd'hui ici me remplit de fierté", confie Gunawan.

"Dés que j'ai pu, j'ai commandé des billets pour assister à des matchs et acheté des articles officiels. Je soutiens tous les aspects de ce tournoi !"

Gunawan est originaire de Cilandak Lor dans la province de Java occidental. Ses trajets de six heures pour assister à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en disent long sur son amour pour le football et l'importance de ce tournoi pour les Indonésiens.

Les jours de match, Gunawan se lève ainsi à 4h30 pour la prière du matin et le petit-déjeuner avant de se rendre au travail. Au travail, il demande la permission de partir tôt – une demande qui est heureusement acceptée à chaque fois – et à 13 heures, il prend la voiture pour un trajet de trois heures jusqu'au stade, avec sa femme et ses enfants.

En plus des matchs de groupe à Jakarta, Gunawan a déjà réservé ses billets pour un trajet aller-retour de 14 heures pour assister à la finale à Surakarta en train, une décision qu'il a prise sans hésitation.

"C'est excitant de regarder du football international, c'est l'une des meilleures expériences. Voir du football 'en vrai' est mieux qu'à la télévision : on peut avoir en visu tous les côtés du terrain, on peut voir clairement les qualités des joueurs et on peut mieux ressentir la passion", explique-t-il.

"Pouvoir regarder un match avec ma femme et mes enfants, tous ensemble, est aussi quelque chose de très spécial. Regarder du football en direct est un cadeau à mes yeux. Que ce soit au niveau international ou de club, je regarde toujours avec ma famille."

Lorsqu'il n'est pas au travail ou en train d'assister à des matchs, Gunawan passe son temps libre à entraîner les enfants de son village. Il est actuellement en charge des équipes U10, U12, U15 et U17 du village. Après huit ans de carrière, il utilise la Coupe du Monde U-17 de la FIFA comme une opportunité d'apprendre des leçons précieuses qu'il peut transmettre à ses joueurs.

"Je ne suis pas seulement ici pour regarder du football, je suis aussi là pour étudier le football de haut niveau", confirme Gunawan. "Je pourrai copier ce que je vois et enseigner aux joueurs de mon village. Nous pouvons apprendre beaucoup du football. D'abord, on apprend dans l'affrontement. Mais nous apprenons aussi à être patients et à nous tolérer mutuellement : c'est ce qui est important. Je fais en sorte que mes joueurs se focalisent non seulement sur le football mais aussi sur leurs attitudes."

"Les enfants ont du talent et des aspirations. Organiser ce tournoi donne de l'espoir aux enfants des régions éloignées du pays et dans des villages comme le nôtre. Même si nous venons de petites communautés, nous pouvons réaliser les rêves des joueurs."