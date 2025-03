Le football bhoutanais inaugure sa « Maison du Bonheur »

Sa Majesté le prince Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck a assisté à l’inauguration

Le complexe est un « symbole d’espoir » pour les jeunes joueurs et joueuses du pays

Il comprend notamment le siège de la fédération et un centre technique doté d’un terrain en gazon artificiel avec éclairage

Ces dernières années, le football a fait d’immenses progrès dans le petit royaume himalayen du Bhoutan. Et avec l’inauguration d’un complexe accueillant le siège de la Fédération Bhoutanaise de Football (BFF) et un centre technique, la discipline vient de faire un nouveau pas de géant. Surnommé la « Maison du Bonheur », le siège a été construit grâce au financement du programme FIFA Forward, qui a largement contribué à l’essor du football dans le pays.

Sa Majesté le prince Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck et le président de la BFF, Dasho Ugen Tsechup, étaient notamment présents lors de la cérémonie d'inauguration.

Situé dans le quartier de Bebena de la capitale Thimphou, le nouveau complexe abrite un terrain en gazon artificiel doté d’un système d’éclairage, ce qui permettra à la BFF de mener des formations de développement des compétences à l’intention des entraîneur(e)s et des arbitres. Il pourra également servir de centre d’entraînement pour les clubs de première division de football masculin et féminin et permettra d’héberger jusqu'à 30 athlètes.

Inauguration du siège et du centre technique de la Fédération de football du Bhoutan Previous 01 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 02 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 03 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 04 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 05 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 06 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 07 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 08 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 09 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 10 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre Next

Quant au siège, il offrira à la BFF plus de 1 400 m2 de bureaux, ainsi que des équipements modernes tels que des espaces de travail supplémentaires, une salle de conférence, une salle de sport et plusieurs espaces de stockage.

L’équipe nationale masculine du Bhoutan a disputé son premier match international officiel il n’y a que 25 ans, en 2000. La rencontre se solde alors par une défaite 3-0 face au Népal. Deux ans plus tard, le jour de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002™, le pays joue un match amical face à Montserrat. À l’époque, les deux sélections sont les deux dernières du Classement mondial FIFA/Coca Cola™, et la partie donnera lieu au film documentaire L’Autre Finale. Les Bhoutanais l’emportent 4-0 et décrochent ainsi la toute première victoire de leur histoire.

C’est à l’occasion des qualifications pour l’édition 2018 en Russie que le Bhoutan goûte pour la première fois au parfum de la Coupe du Monde. Une entrée en matière qui offrira des scènes de liesse inoubliables après une double victoire inespérée face au Sri Lanka. Du côté des femmes, la sélection féminine dispute son premier match international en 2010. Depuis, elle participe régulièrement au championnat de football féminin de la Fédération de Football d’Asie du Sud.

Par le biais de son programme Forward, la FIFA a largement contribué au développement du football bhoutanais. Depuis janvier 2018, huit terrains en gazon artificiel ont été installés dans le pays, dont ceux du stade national Changlimithang, de l’académie pour filles de Gelephu et de l’académie pour garçons de Thimphou, des stades rénovés de Dagana et Punakha, ou encore de stades situés dans des régions plus reculées comme celle de Samtse.

« Le nouveau siège de la BFF est un symbole d’espoir et d’opportunité pour la jeune génération, » se réjouit le milieu de la sélection U-20 du Bhoutan Jignam Seltob Dorji. « Il représente la croissance du football bhoutanais et nous pousse à rêver plus grand, à nous entraîner plus dur et à croire qu’un jour, nous aussi, nous pourrons représenter notre pays sur la scène mondiale. »

Pour sa part, le président de la BFF a témoigné sa reconnaissance à la FIFA : « Avec ces nouveaux locaux, nous renouvelons notre engagement à œuvrer pour le football à tous les niveaux. Ce complexe nous permettra d’améliorer le développement de la communauté du football dans son ensemble, des initiatives pour le football de base jusqu’aux projets à destination des équipes nationales. Il constituera un pôle de planification et de formation et offrira davantage d’opportunités aux jeunes de poursuivre leurs rêves. »

Pour Sanjeevan Balasingam, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Asie et l’Océanie, il s’agit d’un « moment charnière dans l’histoire du sport au Bhoutan ». L’intéressé explique : « Par la construction d’installations modernes telles que ces nouveaux locaux et ce terrain doté d’un système d’éclairage, ce projet illustre la volonté sans faille de la Fédération Bhoutanaise de Football de faire évoluer notre sport et de développer les jeunes talents. Le Bhoutant envoie un signal fort et affirme qu’il est prêt à se faire sa place au sein du football mondial. Ce complexe est plus qu’une simple infrastructure ; il est un catalyseur pour le développement du football et le symbole des ambitions du pays tout entier.