La FIFA a reçu des confirmations d’intérêt pour l’organisation des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2035™ : déclaration d’intérêt de la Fédération Anglaise de Football, la Fédération Nord-Irlandaise de Football, la Fédération Écossaise de Football et la Fédération Galloise de Football en vue d’une candidature conjointe

La Fédération Anglaise de Football, la Fédération Nord-Irlandaise de Football, la Fédération Écossaise de Football et la Fédération Galloise de Football ont confirmé leur intérêt pour le dépôt d’une candidature conjointe

Tel que prévu par le règlement de candidature , l’administration de la FIFA mènera des procédures de candidature et d’évaluation exhaustives pour ces éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Les hôtes devraient être désignés lors du Congrès de la FIFA prévu au cours du deuxième trimestre 2026 .

Conformément au règlement susmentionné et aux précédentes procédures de candidature, l’administration de la FIFA mènera un dialogue ciblé avec les candidats afin que des dossiers complets soient transmis pour être évalués au regard des exigences minimales d’organisation. Ces discussions se concentreront sur les domaines prioritaires que sont le concept de l’événement et les paramètres clés, les infrastructures, les services, les aspects commerciaux ainsi que le développement durable et les droits humains.