Ce tournoi est un rêve pour les Volontaires Vidyah Payapo et Samuel David

Mais la concrétisation des rêves est un concept qui ne se limite pas qu'aux joueurs. De nombreux Volontaires ont également atteint leurs objectifs de vie à l'occasion de cette compétition, c'est le cas de Vidyah Payapo et Samuel David. Une solide équipe de Volontaires est cruciale pour assurer le bon déroulement de chaque tournoi. A l'occasion de cette Coupe du Monde de la FIFA U-17 en Indonésie 2023™, une équipe d'environ 850 volontaires soutient 18 domaines fonctionnels répartis dans quatre villes hôtes, contribuant tous à son succès.

"Lorsque mon frère m'a dit que le Brésil accueillait la Coupe du Monde, j'ai cherché sur internet des informations sur le volontariat, et j'ai suivi étape par étape jusqu'à ce qu'ils me convoquent pour un entretien", explique Vidyah. "Quand ils m'ont dit que j'étais acceptée, mes yeux se sont remplis de larmes parce que c'était mon rêve. Cela m'émeut toujours d'évoquer ce moment parce que lorsque j'ai été acceptée, mes parents m'ont serrée fort et ont dit : 'Ton rêve va se réaliser'." Tous les Volontaires présents à Indonésie 2013 sont des résidents indonésiens venant des quatre coins du pays. Pour particper, beaucoup ont pris un congé de leur travail ou de leurs études universitaires.