Un guide de la FIFA pour mieux comprendre et gérer les transferts internationaux

Le Guide de la FIFA sur les transferts internationaux de joueurs accompagne les parties prenantes tout au long de la procédure de transfert

Ce document explique le fonctionnement du système de régulation des transferts et ses liens avec la Chambre de compensation de la FIFA

La réforme du système des transferts compte parmi les objectifs stratégiques de la FIFA pour le cycle 2023-2027

Dans la droite ligne de son engagement à renforcer le système des transferts, la FIFA a publié un guide expliquant clairement, étape par étape, la procédure à suivre en cas de transfert international.

La mise en œuvre de la réforme dudit système compte parmi les mesures phares énoncées dans les Objectifs stratégiques 2023-2027 de la FIFA. Elle s’insère également dans l’engagement à faire en sorte que les règles régissant le football demeurent adaptées à un monde en constante évolution.

"Ce guide livre des informations pratiques essentielles concernant les procédures applicables dans le système des transferts, qui visent à renforcer la stabilité contractuelle, à protéger l’intégrité du football et à apporter davantage de transparence financière. Ce document sera d’autant plus utile au vu de la complexité grandissante des dynamiques à l’œuvre en matière de transferts", se réjouit Emilio García Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA.

Grâce au guide, les clubs et les associations membres peuvent en savoir plus sur la manière de préparer un transfert, sur les documents à rassembler, ainsi que sur d’autres thématiques d’importance, telles que les périodes d’enregistrement et la clôture des marchés. Le document explique comment faire en sorte que les transferts soient bien effectués au cours des périodes d’enregistrement pertinentes, dont les dates diffèrent d’une association membre de la FIFA à l’autre.

Il souligne la nécessité de fournir toutes les preuves de paiement et prodigue des conseils permettant d’éviter le blocage d’un transfert ou d’adopter les bons réflexes en cas de blocage. Il contient en outre une section consacrée aux prêts, mais aussi au transfert de mineurs et au transfert de joueurs amateurs.