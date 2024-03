La Conférence Annuelle de la FIFA sur la Réglementation du Football 2024 à Tokyo les 1er et 2 février 2024

Au menu : Changements réglementaires, et décisions des organes judiciaires de la FIFA et du Tribunal Arbitral du Sport

L’année 2023 a été marquée par d’importants changements d’ordre règlementaire, qui ont eu une incidence directe sur le quotidien de milliers de clubs, de joueurs et d’autres acteurs du monde du football. Parallèlement, des initiatives d’envergure et de nouveaux mécanismes ont été mis en place afin de moderniser le cadre réglementaire du football et de l’adapter aux dernières évolutions observées dans ce secteur.

Celles-ci seront présentées, débattues et analysées lors de la cinquième édition de la Conférence Annuelle de la FIFA sur la Réglementation du Football, qui aura lieu le 1er et 2 février 2024 à Tokyo. Cet événement réunira une nouvelle fois un grand nombre de spécialistes du droit du football et de parties prenantes du monde entier pour débattre des sujets d’actualités les plus intéressants en la matière. La nouvelle Chambre de Compensation de la FIFA, les procédures judiciaires entourant le le nouveau Règlement sur les Agents de la FIFA et le paysage du football européen figureront parmi les principaux sujets à l'ordre du jour.