De nombreux records battus lors de la principale période de transferts de 2024

Le nombre de transferts internationaux de joueurs comme de joueuses a atteint un niveau historique

Plus de USD 6,4 milliards ont été dépensés en transferts internationaux

Pour la première fois, les données sur les transferts sont présentées sur une nouvelle plateforme numérique et interactive

La FIFA a publié aujourd’hui son International Transfer Snapshot (1er juin – 2 septembre 2024), une analyse de l’activité sur le marché des transferts au cours de la principale période d’enregistrement de l’année 2024, qui fait ressortir des chiffres en tous points historiques pour le football masculin et féminin.

Pour la première fois, le rapport a été publié sur une nouvelle plateforme dynamique et intuitive qui fournit une analyse approfondie de la récente période de transferts internationaux. La division Juridique et Conformité de la FIFA, qui vient d’emménager dans ses bureaux de Miami, a traité avec succès l’ensemble des transferts intervenus au cours de cette fenêtre clé.

"Nous sommes ravis de présenter ce rapport dynamique, compilé par notre équipe à Miami, qui offre une compréhension unique des tendances clés observées lors de la période de transferts de ce milieu d'année", a déclaré Emilio García Silvero, directeur Juridique et Conformité de la FIFA.

"Nous venons de clore une fenêtre très intense qui a notamment confirmé la croissance continue du marché des transferts dans le football féminin. Les tendances actuelles soulignent également l'importance d'améliorer en permanence le cadre réglementaire du système des transferts."

Pour accéder la nouvelle plateforme numérique et consulter l’intégralité du rapport, veuillez cliquer ICI.

Dans le football professionnel masculin, plus de USD 6,4 milliards ont été dépensés en indemnités de transfert, soit le deuxième total le plus élevé jamais atteint. Plus de 10 900 transferts internationaux ont été menés à bien dans le football professionnel masculin, ce qui constitue un record historique.

Les clubs anglais ont été les plus dépensiers, puisque le total des indemnités de transfert versées par ces derniers dépasse USD 1,6 milliard. C’est également l’Angleterre qui recense le plus grand nombre de transferts entrants, devant le Brésil et le Portugal.

Dans le football professionnel féminin, USD 6,8 millions ont été dépensés en transferts internationaux, soit plus du double du total recensé lors de la principale fenêtre de 2023. Plus de 1 100 transferts internationaux ont été réalisés dans le football professionnel féminin. Il s’agit là encore d’un nouveau record et d’une augmentation de plus de 30% par rapport à la principale fenêtre de 2023.