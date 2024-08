La FIFA ouvre officiellement ses nouveaux bureaux de la Division Juridique et Conformité à Miami

Le Président et le Secrétaire Général de la FIFA visitent les nouveaux bureaux de la Division Juridique et Conformité de la FIFA à Miami, États-Unis

Le déménagement de la division depuis le siège de la FIFA à Zurich marque une étape importante à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Ce transfert représente la dernière étape en date de l'expansion de la présence mondiale de la FIFA

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, ont visité les nouveaux bureaux de la Division Juridique et Conformité de la FIFA basés à Miami, aux États-Unis, un transfert qui annonce l'expansion de la présence de l'organisation à travers le monde avant ce qui sera une Coupe du Monde de la FIFA 2026™ historique.

Auparavant basée au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), la Division Juridique et Conformité a déménagé outre-Atlantique afin de faciliter les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui sera la plus inclusive jamais organisée puisqu'elle comptera 48 sélections participantes et trois pays hôtes : le Canada, les États-Unis et le Mexique.

"Je remercie tout le monde à la FIFA d'avoir adhéré à la nouvelle philosophie de la FIFA, qui est d'être véritablement mondiale", a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA, lors de son discours devant le personnel. "Mais pour être mondial, il faut être ancré au niveau local, et à cet égard, la FIFA doit être présente partout dans le monde, et sa présence à Miami en est un nouvel exemple. La FIFA est fière d'être à Miami et nous espérons que, grâce à la contribution de l'équipe juridique et de conformité, nous aurons un impact positif sur le développement du football".

