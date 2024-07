Décision de la Commission de Recours de la FIFA concernant l’Association canadienne de soccer et ses officiels

Suite à la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de l’Association canadienne de soccer (ACS) et de ses officiels Beverly Priestman, Joseph Lombardi et Jasmine Mander, le Président de la Commission de Discipline de la FIFA a décidé de renvoyer l’affaire directement à la Commission de Recours de la FIFA conformément à l’article 56.3 du Code Disciplinaire de la FIFA (CDF) .

Cette décision a été prise en raison de la possibilité que l’issue de la procédure affecte le développement de la compétition finale du Tournoi Olympique de Football féminin (TOF) de Paris 2024 en cours et dans le but de sauvegarder les droits des défendeurs.

En conséquence, et après avoir évalué toutes les preuves au dossier, le Président de la Commission de Recours de la FIFA a prononcé les sanctions suivantes pour violation de l’article 13 du CDF (Comportement offensant et violations des principes du fair-play) et de l’article 6.1 des règles du TOF (Responsabilités) :