La FIFA lance une concertation mondiale sur l’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

L’objectif est d’encourager le débat avec les principales parties prenantes et d’autres acteurs du monde du football

Après avoir récemment annoncé le lancement d’une concertation internationale sur l’adaptation de l’article 17 du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), la FIFA a pris les premières mesures concrètes afin d’engager une procédure de consultation approfondie qui permettra de recueillir le point de vue des principales parties prenantes.

Faisant suite à l'arrêt "Diarra", la FIFA va initier un dialogue concernant l’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

En guise de préambule, l'instance dirigeante du football mondial a déjà invité plusieurs acteurs majeurs comme l’Association européenne des clubs, la FIFPRO et la World Leagues Association à se pencher sur les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Diarra.

La FIFA sera ravie d’étudier toute proposition constructive concernant le cadre réglementaire existant en lien avec l’article 17 du RSTJ. Elle considère donc l'arrêt rendu dans l’affaire Diarra comme une excellente occasion d’initier le dialogue et d’améliorer la réglementation en vigueur.

"Nous sommes impatients d’entamer la discussion avec l’ensemble de la communauté du football et de recueillir leurs commentaires sur l’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs dans un esprit de collaboration", a indiqué Emilio García Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA.