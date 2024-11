Un rapport illustre les effets révolutionnaires de la Chambre de compensation de la FIFA

Au cours des 24 premiers mois d’activité, plus de USD 350 millions ont été affectés et USD 156,6 millions ont déjà été distribués en rétribution de la formation

Ces chiffres marquent une nette augmentation par rapport à l’époque précédente

L’initiative promeut la transparence et l’intégrité financière

La FIFA a publié le premier rapport sur les opérations de la Chambre de compensation de la FIFA. Ce document présente les retombées positives des activités de la Chambre de compensation de la FIFA au cours de ses 24 premiers mois d’existence. Depuis sa mise en service au mois de novembre 2022, plus de USD 350 millions ont été affectés à quelque 5 000 clubs formateurs de toutes catégories à travers le monde. Conformément à son engagement en faveur de la transparence, la FIFA mettra en ligne les données détaillées de chaque association.

En outre, la Chambre de compensation de la FIFA a déjà distribué USD 156,6 millions ont déjà été distribués en rétribution de la formation. Les activités de cette institution indépendante, basée à Paris, sont régies par les autorités financières françaises. Ce chiffre devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années. En effet, les versements liés à de nombreux transferts conclus au cours des 24 derniers mois restent en attente et devraient donc déclencher d’autres rétributions de la formation. Ces sommes s’ajouteront aux rétributions de la formation concernant de futurs transferts.

Pour la seule année 2024, le montant total des rétributions de la formation distribuées par la Chambre de compensation de la FIFA est plus de trois fois supérieur à ceux versés au cours de n’importe quelle année précédant son entrée en service, ce qui démontre les effets positifs de cette initiative de grande envergure menée par la FIFA.

"La Chambre de compensation de la FIFA remplit ses objectifs initiaux. D’une part, elle veille à ce que les clubs qui participent à la formation et à l’éducation des joueurs au début de leur carrière soient rétribués financièrement et, d’autre part, elle contribue de manière significative à renforcer la transparence et l’intégrité financière du système des transferts", a indiqué Emilio García Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA.

"Les 24 premiers mois d’activité n’ont pas été sans difficultés, mais nous restons déterminés à améliorer le fonctionnement de la Chambre de compensation en coordination avec les principales parties prenantes (clubs, associations membres, ligues, etc.) afin d’améliorer l’expérience utilisateur et de simplifier, entre autres, les procédures d’intégration et de paiement."

Chambre de compensation de la FIFA | AAS Sarcelles 02:34

Les principales associations contributrices en termes de rétribution nette de la formation versée par les clubs sont l’Angleterre, l’Arabie saoudite et l’Allemagne, tandis que les premiers bénéficiaires de ces récompenses sont les clubs des Pays-Bas, de France et d’Argentine. Le rapport montre également un effet de redistribution significatif, grâce à la rétribution de la formation versée par les clubs d’élite à leurs homologues du football de base par l’intermédiaire de la Chambre de compensation de la FIFA.

"C’est la première fois en 106 ans d’existence de notre modeste club de province que nous recevons une telle somme", a constaté Celso Martínez, le président du Sportivo Obrero, un club paraguayen amateur qui a bénéficié du transfert de Robert Morales de Cerro Porteño à Toluca.

"Auparavant, il nous était très difficile de toucher nos indemnités de formation ou nos contributions de solidarité. Mais aujourd’hui, grâce à la Chambre de compensation de la FIFA, tout est clair et transparent. Cet argent nous aidera à former davantage de joueurs issus de notre communauté", s’est réjoui Ibrahim Dawude, président du Tamale Zaytuna FC (Ghana), qui a récemment reçu une rétribution de la formation pour le transfert d’Abdul Fatawu Issahaku du Sporting CP à Leicester.

Chambre de compensation de la FIFA | Tamale Zaytuna FC 01:39

Au total, 1 665 clubs issus de plus de 100 associations du monde entier et de tous les niveaux, ont passé une évaluation de conformité menée par la Chambre de compensation de la FIFA afin de valider leur intégration.

Les avantages de la Chambre de compensation de la FIFA concernent également le football féminin, avec l’émission de 168 déclarations d’affectation afin de couvrir le droit des clubs formateurs à des contributions de solidarité pour un total de USD 271 500.

Alors que les clubs formateurs étaient jusqu’alors chargés d’identifier les rétributions auxquelles ils avaient droit et de déposer une réclamation le cas échéant, les leviers de déclenchement de rétribution de la formation sont désormais automatiquement identifiés et traités par le biais du passeport électronique de joueur et, après vérification, les fonds sont distribués directement aux clubs concernés. Depuis novembre 2022, plus de 36 000 passeports électroniques de joueur été générés, consignant la carrière de plus de 32 000 joueurs à travers le monde.