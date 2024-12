Le cinquième Sommet de la FIFA sur la Conformité aura lieu à Rio de Janeiro en avril 2025

Les participants ont rendez-vous au Brésil les 9 et 10 avril prochains

Des représentants des associations membres de la FIFA et des confédérations seront présents

Le programme couvrira les principales questions de conformité, et notamment le développement de programmes conformes, la gouvernance, la gestion des risques et les pratiques d’audit interne

Après quatre premières éditions couronnées de succès et conformément à son engagement à promouvoir la bonne gouvernance et la conformité au sein de ses associations membres, des confédérations et de la grande famille du football, la FIFA organisera son cinquième Sommet sur la Conformité les 9 et 10 avril 2025, à Rio de Janeiro (Brésil).

Cet événement en présentiel réunira des experts de la gouvernance et de la conformité, mais aussi des hommes et des femmes de terrain venus de toute la planète football, notamment des représentants des associations membres de la FIFA et des confédérations. Les échanges porteront sur les meilleures pratiques, le partage des connaissances et l’étude des dernières tendances. Chacune des 211 associations membres de la FIFA a été invitée à se faire représenter par un(e) délégué(e) en charge des questions de conformité.

L’édition 2025 s’annonce plus éclectique que les précédentes, avec toujours un même objectif : soutenir plus efficacement nos associations membres. Le programme couvrira les principales questions de conformité, et notamment le développement de programmes conformes, la gouvernance, la gestion des risques et les pratiques d’audit interne.

"Nous nous pencherons sur différents sujets à travers des présentations, des ateliers interactifs et des tables rondes ; tout ceci afin de proposer une réflexion pratique et des outils sur mesure à nos associations membres, quel que soit leur niveau de développement en matière de conformité", explique Anja Zumkeller, directrice de la sous-division Conformité, Audit, Risque et Conseil de la FIFA. "Nous avons hâte de travailler avec elles pour accomplir notre objectif qui est de protéger l’intégrité du football".