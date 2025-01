La dernière Conférence médicale de la FIFA, qui s’est tenue à Boston en février 2024, a rassemblé des professionnels médicaux du monde entier. Cette réunion historique leur a donné l’occasion de partager leurs connaissances et d’échanger des idées. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts de la FIFA pour rendre la médecine du football accessible à toutes les associations membres. Conformément à l’éthique de la sous-division Médical de la FIFA et à son engagement à fournir des ressources ouvertes, transparentes et gratuites, tous les documents de la conférence mondiale, à laquelle ont participé des médecins des 211 associations membres, sont disponibles ici.