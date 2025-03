Arsène Wenger à l’ECA Club Connect : « Nous voulons des clubs forts partout dans le monde »

Arsène Wenger, le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, s’est exprimé lors de l’ECA Club Connect à Madrid (Espagne)

Arsène Wenger, le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, a expliqué que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aidera les clubs du monde entier à se renforcer, et que les clubs non européens auront un plus grand rôle à jouer en matière de développement et de formation des joueurs.

La compétition mondiale interclubs la plus inclusive de l’histoire réunira 32 des meilleures équipes de la planète aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet. La FIFA a prévu une dotation de USD 1 milliard à l’intention des participants, tandis que les clubs du monde entier bénéficieront également de paiements de solidarité.

« Nous voulons des clubs forts partout dans le monde », a déclaré Arsène Wenger lors de l’événement Connect de l’Association européenne des clubs (ECA) organisé à Madrid (Espagne). « N’oublions pas que ce sont les clubs qui sont responsables du développement des joueurs. »

« Aujourd’hui, tous les jeunes talents du monde entier veulent venir en Europe. Pourquoi ? Car dans leur pays, ils n’ont pas l’opportunité de jouer à un bon niveau. Si nous parvenons à établir de solides entités partout dans le monde, elles pourront faire progresser un plus grand nombre de joueurs et contribueront au développement du football dans leur pays », a-t-il déclaré.

« Pour moi, le fait que la Coupe du Monde des Clubs implique des clubs issus de tous les continents est une bonne chose. »

M. Wenger a également évoqué le Programme de développement des talents de la FIFA, qui est actuellement déployé dans plus de 200 des 211 associations membres de la FIFA, et qui vise à donner à chaque joueuse ou joueur talentueux la possibilité d’être détecté(e), de recevoir une bonne formation et de potentiellement faire carrière dans le football.

Il a expliqué qu’après avoir pris ses fonctions à la FIFA en novembre 2019, il s’est rendu compte que, dans la plupart des pays du monde, énormément d’enfants n’avaient pas la possibilité de jouer au football.

« Nous avons également réalisé que les 20 premiers pays du classement FIFA affichent aussi le meilleur niveau en matière de formation et d’éducation. Cela signifiait que dans 70% des pays du monde, il n’y avait pas de détection des talents, de programmes d’entraînement et de formation des entraîneurs, et pas de compétitions véritablement qualitatives.

« Ainsi, nous avons créé un programme qui entend ‘donner à chaque talent une chance’ – à chaque jeune fille ou garçon partout dans le monde. Nous sommes également en train de créer des académies aux quatre coins de la planète. Nous nous rendons dans les différents pays, nous détectons les talents, nous établissons des académies, nous envoyons les entraîneurs que nous formons pour développer le football partout. »

La FIFA a déjà créé 28 académies dans lesquelles des entraîneurs-éducateurs spécialisés offrent aux jeunes joueurs et joueuses des conditions d’entraînement conformes aux meilleures pratiques.

Selon Arsène Wenger, il est essentiel de permettre aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité.

« Je pense que depuis une vingtaine d’années, les joueurs ont moins de liberté qu’auparavant. On a surtout mis l’accent sur l’importance d’être bien structuré.

« J’ai l’impression qu’on demande aux joueurs de faire ce qu’on leur a appris, et qu’ils ne sont plus libres de s’exprimer comme ils l’entendent. Avoir trop de consignes, c’est tuer la créativité. L’entraînement – et la formation des entraîneurs – constitue donc un aspect essentiel. Si nous suivons et regardons le football, c’est pour voir des choses auxquelles nous ne nous attendons pas. On aime ce sport car on aime cet élément de surprise. On aime voir un joueur réaliser quelque chose d’inattendu.