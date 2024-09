L’Ouzbékistan prêt à recevoir la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA

L’Ouzbékistan accueillera la première Coupe du Monde de Futsal de la FIFA d’Asie centrale

C’est un grand défi pour la fédération locale, qui cherche à augmenter l’intérêt et la participation au futsal aux quatre coins du pays

L’objectif est de laisser un héritage pour les générations futures

"L’Ouzbékistan a investi dans la modernisation et l’expansion de ses infrastructures sportives, dont des stades de futsal ultramodernes et des complexes dédiés à la formation et à l’entraînement. Ces investissements sont l’assurance que le pays est bien préparé à recevoir la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA."

Mukhammad Sodik Sadik-Akhunov, responsable du département des compétitions et événements de l’UFA ainsi que chef de projet pour le comité local de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™, partage ses réflexions sur le défi que représente la tenue d’un tournoi de cette ampleur.

"Ces investissements sont la garantie que le pays est bien préparé pour accueillir la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA. Ils fourniront un soutien continu au développement du sport dans le pays après le tournoi. L’UFA a également mis en place des programmes afin d’assurer l’entretien et l’utilisation de ces installations pour de futures compétitions et à des fins de formation."

Le tournoi, qui débute le samedi 14 septembre et atteindra son terme le dimanche 6 octobre, mettra en évidence l’important travail réalisé par la Fédération ouzbèke de football (UFA) ces dernières années, potentialisé par le soutien de la FIFA.

À travers ses programmes FIFA Forward 1.0 et 2.0, la maison-mère du football a contribué à la modernisation de l’Ouzbékistan en finançant la construction de terrains et la rénovation des stades et des tribunes du Centre technique de l’UFA à Tashkent, ainsi que l’installation d’éclairages avec projecteurs suffisamment puissants pour les matches internationaux.

Un centre technique qui peut désormais accueillir des matches et héberger les jeunes équipes, ainsi qu’offrir aux joueurs des espaces pour les réunions et les séances théoriques. C’est un legs pour les futures générations que la FIFA et l’UFA ont créé en travaillant main dans la main et dont le futsal tirera profit.

"L’UFA a l’intention de léguer des infrastructures de futsal améliorées, une participation accrue au football de base et une conscience du sport affinée. En recevant la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, l’UFA espère charpenter un cadre solide pour le développement du futsal et s’assurer que le sport continuera d’occuper une place de choix en Ouzbékistan pour les années à venir, affirme-t-il.

Un tournoi historique

Le pays recevra la première Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ d’Asie centrale. Ce sera également la troisième apparition dans cette compétition pour le pays hôte ; les Ouzbèkes avaient atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de Futsal, Lituanie 2021™ - dernière édition en date de ce tournoi.

"Nous souhaitons aller le plus loin possible dans la compétition et nous aspirons à révéler au monde le talent de l’Ouzbékistan, à promouvoir le sport qu’est le futsal au sein du pays et à inspirer la future génération de joueurs. Accueillir la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA offre l’opportunité d’élever le statut du sport et de démontrer que l’Ouzbékistan est capable d’organiser des événements internationaux majeurs", explique Mukhammad Sodik Sadik-Akhunov.

L’UFA, avec le soutien de la FIFA, mène une campagne promotionnelle pour le tournoi afin de susciter l’intérêt des fans des trois villes hôtes et de les encourager à se rendre dans les stades.

"La FIFA collabore avec l’UFA dans le but d’implémenter des stratégies promotionnelles et de marketing, fournissant les ressources et l’expertise nécessaires pour améliorer la visibilité du tournoi. L’UFA mène actuellement une campagne promotionnelle exhaustive, comprenant des stages de futsal et des rencontres avec les supporters pour encourager l’achat de tickets", ajoute-t-il.

L’UFA attend une forte participation de la part des locaux, preuve de l’enthousiasme des supporters ouzbèkes qui provoquera un plus grand engagement de la communauté envers le futsal Mukhammad Sodik Sadik-Akhunov responsable du département des compétitions et événements de l’UFA

L'importance de l’héritage

L’engagement des supporters locaux et l’héritage sont deux aspects importants pour l’UFA : "La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA devrait laisser derrière elle des installations sportives améliorées, des programmes de développement pour les jeunes optimisés et une appréciation culturelle pour le futsal approfondie."

L’UFA croit également aux chances de son équipe nationale dans le tournoi, et a nommé un entraîneur expérimenté pour diriger son équipe, l’Espagnol Venancio López.

"Son expérience et son parcours apportent beaucoup de connaissances et d’expertise à l’équipe, en plus d’améliorer l’approche stratégique ainsi que la performance. Son leadership est crucial pour développer les compétences et la confiance des joueurs", déclare Mukhammad Sodik Sadik-Akhunov.

Ce sera la quatrième Coupe du Monde de Futsal de la FIFA de Venancio López. Il a pris en charge l’équipe nationale d’Ouzbékistan un an avant ce formidable défi que représente l’accueil d’une Coupe du Monde de Futsal de la FIFA.

"Je veux être le plus ambitieux possible. L’accomplissement de nos objectifs demande de viser haut et de mettre de l’intensité dans notre travail. Élever au maximum le niveau de l’équipe, c’est la clé", confie le double vice-champion de la Coupe du Monde de Futsal, qui était aux commandes de l’équipe nationale d’Espagne de 2007 à 2018.

Atteindre l’élite du futsal

Aider l’Ouzbékistan à atteindre l’élite du futsal et entraîner les hôtes d’une Coupe du Monde de la FIFA sont des challenges qu’il savoure et qui le motivent : "Que ce tournoi ait lieu en Ouzbékistan est fondamental. L’organiser à la maison, avec un haut niveau de préparation, peut en faire un événement exceptionnel. Cela peut être un tournant pour le sport ouzbèke, pour l’UFA et pour le pays", détaille Venancio López.

"Ce sera un grand événement, les stades seront remplis de gens qui nous soutiendront. De plus, le gouvernement a annoncé cet événement comme priorité nationale, soulignant de ce fait son importance", ajoute-t-il.

L’entraîneur a toutefois conscience qu’accueillir une Coupe du monde ne se limite pas à organiser des matches, mais aussi à construire un héritage pour les jeunes générations du pays.