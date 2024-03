L’Égypte retrouve le goût de la Coupe du Monde grâce aux FIFA Series 2024™

L’organisation de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ a favorisé l’éclosion de nombreux talents égyptiens, à l’image d’Ahmed Hegazy

L’Égypte accueille actuellement la Tunisie, la Croatie et la Nouvelle-Zélande dans le cadre des FIFA Series 2024™

Nous avons rencontré Ahmed Hegazy pour évoquer ses souvenirs d’Égypte 2009 et l’importance de ce nouveau rendez-vous

Rythmée par des événements planétaires comme l’âge des pharaons ou la mort d’Alexandre le Grand en 323 avant J.C, l’histoire de l’Égypte s’étend sur plus de trois millénaires. Au cours de cette période, des avancées significatives ont été réalisées dans de nombreux domaines : civilisation, architecture, science et art.

Le pays peut également se targuer d'une riche histoire sur le terrain. En effet, l’équipe nationale a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF à sept reprises, dont trois succès consécutifs entre 2006 et 2010. Grands passionnés de football, les Égyptiens font régulièrement honneur aux compétitions de la FIFA. Ça tombe bien : leur pays accueille en ce moment même les FIFA Series 2024™ auxquelles participent également la Tunisie, la Croatie et la Nouvelle-Zélande.

La Coupe du Monde U-20 2009, un souvenir marquant

Il y a quinze ans, le pays des Pharaons organisait la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™. Cette édition reste d’ailleurs considérée comme l’une des plus réussies de l’histoire de la compétition. Khaled Abdel Aziz, ancien ministre de la Jeunesse et des sports et directeur de la Coupe du Monde U-20 2009, est revenu pour inside.fifa.com sur cet événement majeur dans l’histoire sportive de son pays. "Nous n’avons pas été retenus pour l’organisation de la Coupe du Monde 2010, mais on nous a confié la Coupe du Monde U-20 2009. Cette compétition a mis à rude épreuve notre capacité à accueillir de grands événements internationaux. Pour nous, l’édition 2009 restera marquée par l’inauguration du stade Burj Al Arab, qui était à l’époque l’un des plus grands stades du continent."

Interrogé sur l’importance de l’organisation des FIFA Series pour l’Égypte, Khaled Abdel Aziz répond sans hésiter : "L’un des aspects les plus importants, lorsque l’on se voit confier une compétition sous l’égide de la FIFA, c’est de veiller à respecter scrupuleusement les exigences en matière d’installations. La présence d’équipes de premier plan contribue à mettre en valeur les installations et les infrastructures sportives de l’Égypte."

Un honneur et un bonheur

Le défenseur Ahmed Hegazy compte parmi les révélations d’Égypte 2009. "J’étais plus jeune que la plupart de mes coéquipiers. J’étais donc très fier d’avoir été convoqué pour cette compétition", se souvient le pensionnaire d’Al Ittihad, en Arabie saoudite. "Pour un footballeur, c’est toujours un bonheur de prendre part à un tel événement. J’en suis ressorti plus décidé que jamais à poursuivre l’aventure et à atteindre le plus haut niveau possible."

À la suite de la Coupe du Monde U-20, Hegazy a participé à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, à la Coupe arabe de la FIFA™, aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et, plus récemment, à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, avec son club.

Dans un entretien exclusif accordé à inside.fifa.com, Hegazy fait part de sa fierté de représenter l’Égypte au plus haut niveau. "Je suis heureux d’avoir pris part à tant de grandes compétitions internationales. Je suis fier de mon parcours et des supporters qui m’ont suivi et qui apprécient mes performances. Notre but est toujours le même : faire honneur aux couleurs de l’Égypte et aux attentes de nos fans. Rien ne me fait plus plaisir que d’offrir un peu de bonheur à nos supporters en gagnant avec mon pays. C’est toujours une joie d’apporter quelque chose à ma sélection lors de grands rendez-vous comme la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Pour un Égyptien, il n’y a pas de plus grand honneur."

Un avant-goût de la Coupe du Monde ?

Hegazy semble convaincu que les FIFA Series peuvent contribuer à ramener l’Égypte sur le devant de la scène internationale. "Les compétitions de la FIFA sont aussi merveilleuses que difficiles car on y trouve des équipes aux philosophies contrastées. Les FIFA Series 2024 au Caire vont nous donner l'occasion de nous mesurer à des équipes aux profils très divers. C’est un exercice bienvenu en prévision des prochaines échéances. C’est aussi l'occasion pour le public égyptien de voir des grands noms en action, ce qui ne peut être que bénéfique pour le football."

"Le choix de l’Égypte montre que nous faisons partie des pays qui comptent à l’échelle mondiale et continentale. C’est la preuve que nous sommes capables d’organiser de belles compétitions, grâce à la passion de nos concitoyens. Cet événement témoigne de nos réussites passées dans le domaine de l’organisation de compétitions de football, à commencer par la Coupe du Monde U-20 2009 et la Coupe d'Afrique des Nations 2019."

L’Égypte a retrouvé la phase finale de la Coupe du Monde en 2018, après 28 ans d’absence. Malheureusement pour eux, les Pharaons ont vu le billet pour Qatar 2022 leur échapper après une défaite aux tirs au but contre le Sénégal, au troisième et dernier tour de la compétition préliminaire.

Hegazy n’a d’ailleurs toujours pas digéré ce résultat. "Nous avons joué de malchance dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, face au Sénégal. Nous n’avons pourtant pas démérité et nous sommes même passés tout près de réaliser notre rêve. Quoi qu'il en soit, il faut maintenant se concentrer sur la Coupe du Monde 2026. Nous sommes prêts à remporter nos deux matches en juin, contre le Burkina Faso et la Guinée-Bissau."