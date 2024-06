FIFA Forward soutient le futsal féminin en Irak

Lorsqu'il s'agit de s'engager pour la cause, les joueuses de futsal irakiennes ont montré que l'ont pouvait compter sur elles. Pas moins de 140 joueuses réparties dans dix équipes ont participé en juin au championnat irakien de futsal féminin dans la ville de Duhok. Certaines d'entre elles ont dû faire plus de 12 heures de voiture pour faire le déplacement.

Le championnat de futsal s'inscrit dans la stratégie globale de la Fédération irakienne de football visant à accroître la participation des femmes et à donner aux filles des différentes régions d'Irak la possibilité de jouer au football. Le tournoi a utilisé le football pour unir des femmes d'origines et de langues différentes, avec des joueuses venant de Duhok, Erbil, Mosel, Bagdad, Dyala et Diwaniyah.